Dominacija boje šafrana: Kožne jakne su i dalje hit

Gotovo da je nemoguće pronaći damu koja u garderoberu nema barem jednu kožnu jaknu. Sa ovim odevnim predmetom “družimo” se tokom cele godine.

Zimi je, on, doduše sakriven ispod bunde ili kaputa, ali čim temperatura to dozvoli, postaje modni adut. Ove godine hit su crne kožne jakne, a naročito one boje šafrana i cimeta.

Kraće su zastupljenije, samo za razliku od prethodnih godina sada imaju nešto šire rukave.

Takođe, kreatori su se maksimalno poigrali komadima od kroko-kože, koje kombinuju uz kontrastne materijale kao što su, na primer, nežna čipka ili krzno.

Ovosezonski modeli ne vrve od metalnih detalja, ali to ne znači da oni nisu zastupljeni, pogotovo na jaknama rokerskog kroja. Upečatljivim ih, zapravo, čine boja i tekstura kože, kao i njeno kombinovanje.

Naime, na revijama su primećeni i zanimljivi modeli rađeni u pačvork stilu, najpre namenjeni onima koji vole ekstravagantniju odeću.