Krompir na manastirski način: Softan i zdrav obrok!

Krompir spreman u rerni može biti izuzetno zdrav i sočan obrok

Potrebno je: 600gr krompira; 150ml maslinovog ulja; 5 čenova belog luka; origano; 5 listova lovora; so i biber; 150ml vode; 1 limun.

Priprema: Zagrejte vodu do ključanja, a onda dodajte so. Isecite krompir na kriške pa ga preručite u pleh. Isecite beli luk pa dodajte krompiru. Dodajte lovor, origano i beber. Prelijte sve to sa vodom u kojoj ste rastopili so i maslinovo ulje. Izmešajte sve pa pecite u rerni oko 15 do 20 minuta na 250 stepeni (dok voda ne ispari), a zatim oko 20-30 minuta na 200 stepeni Celzijusa.

Izvadite krompir, dodajte sok od jednog limuna i prelijte krompir sa sokom. Zapecite još 5-10 min, služite i uživajte.