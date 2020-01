Turska uvodi BORAVIŠNU TAKSU za strane turiste - evo za koliko će poskupeti aranžmani

Aranžmani za Tursku predstojećeg leta biće skuplji od 20 do 30 evra po osobi, jer ova zemlja od aprila uvodi boravišnu taksu za strane turiste.

Takse će se plaćati na recepciji, a najskuplja će biti za one koji spavaju u hotelima sa pet zvezdica. Oni će plaćati oko tri evra (18 lira) po danu, po osobi. Boravišna taksa u hotelima sa četiri zvezdice iznosiće dva evra (12 lira), po danu, u hotelima sa tri 1,5 evro i u smeštaju sa dve zvezdice će biti nešto manje od evra.

Boravišne takse biće oslobođena samo deca do 12 godina, a počeće da se naplaćuje svim turistima koji otputuju u Tursku od aprila. Turske vlasti se nadaju da će od naplaćenih boravišnih taksa obogatiti budžet za najmanje 400 miliona evra. Naime, prošle godine su hoteli sa četiri i pet zvezdica ostvarili 144 miliona noćenja, a 80 miliona je bilo u hotelima sa pet zvezdica!

Turska je ovu odluku saopštila još na sajmu turizma u Londonu, a britanski i nemački turoperatori su bili zatečeni. Vlasnici turističkih agencija u Srbiji su ovu odluku čuli tek u januaru od turskih partnera. Slična se situacija dogodila kada je Grčka 1. januara 2018. godine uvela boravišne takse. Grčke takse su skuplje, jer se za dan u hotelu sa pet zvezdica plaća četiri, a u hotelu sa četiri tri evra. Dnevna boravišna taksa u grčkom hotelu sa tri zvezdice košta isto kao i u turskom - 1,5 evra.

Boravišne takse u Bugarskoj su jeftinije, pa tako za čitav odmor u, recimo, Sunčevom bregu turista plaća od tri do pet evra, a iznos je uključen u cenu. U Italiji je skuplje, pa se od dva do sedam evra plaća dnevno, u zavisnosti od broja zvezdica. Španija naplaćuje od 0,45 do 2,25 evra dnevno, a Crna Gora traži evro po danu, po osobi. Boravišna taksa u Srbiji je najskuplja u poznatim turističkim mestima poput Kopaonika, Zlatibora ili Beograda i košta 155 dinara dnevno, po osobi.