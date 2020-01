"NIJE ZLATO SVE ŠTO SIJA" Evo zbog čega nije dobro udati se za BOGATOG MUŠKARCA!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Udaja za bogatog muškarca i luksuzan život ne zvuče ni malo loše, ali postoji i druga stana takvog odnosa o kojoj malo ko razmišlja dok ne postane prekasno

Neke žene izlaz iz svih problema vide u udaji za imućnijeg čoeka od njih. Velika kuća i predivan pogled na baštu punu ćveća, prijemi, izlasci u skupe restorane i garderoba svetskih dizajnera, sve to je dostižno samo jednim potpisom kod matičara. Međutim ukoliko nije iz pravih razloga i po sredi nije ljubav, ovakav odnos je osuđen na propast.

Psiholozi i stručnjaci za porodične odnose navode 3 razloga iz kojih udaja za bogatog muškarca nikad ne završi dobro:

Ne postoje iskrene emocije

Ukoliko izbor bogatog muškarca za životnog saputnika vrši um, a sa emocijama se ne konsultujemo u donošenju te odluke, sva je prilika da je loš kraj neizbežan. Neke žene misle da će se vremenom zaljubiti, ali je istina da se to u većini slučajeva ne dogodi. Vreme prolazi, zadovoljstvo i fasciniranost novcem prolazi, a onda se žena suočava sa realnošću. Tek tad zapravo i upoznaje čoveka pored koga živi. Onda slede životna preispitivanja da li je to bila dobra odluka i premišljanja da li napustiti takav život ili nastaviti dalje i trpeti do krja života.

Pri izboru partnera emocije su prioritet. Ukoliko nema ljubavi, novac to neće nadomestiti.

Nejednaki finansijski statusi i različita interesovanja

Ako za partnera birate bogatog muškarca, znajte da ćete svoj život i navike morati da prilagodite njegovim. Onaj ko ima više novca je dominantniji. Mesta na koja on izlazi, ljudi sa kojima se druži, na sve to ćete morati da se naviknete. Ukoliko vam na početku veze nije prijatno u tim situacijama, verovatno se nikad nećeti ni navići. Ako niste istog staleža, on će uvek biti dominantan.

Još jedna bitna stvar za uspešan ljubavni odnos su zajednička interesovanja. UKoliko toga manjka u vezi, sreća nikad neće zakucati na vaša vrata.

Loš seks

Dobar seks je ključ svake veze. Ukoliko niste zadovoljni njime, morate shvatiti na vreme, da se on godinama neće pobljšati. Tako je kako je, tu promene nema. Loš seksualni život i emotivna neispunjenost vode ka depresiji, ogorčenosti i frustraciji. Nije sve kako se čini. Iza šarene maske se krije mnogo mračnih momenata. Novac nikad nije bio garancija sreće.