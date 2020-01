SIMBOL AVALE SA BOGATOM ISTORIJOM: Evo šta o spomeniku Neznanom junaku znaju STRANI PORTALI (FOTO)

View this post on Instagram

Spomenik Neznanom junaku na Avali napravljen je u čast svih izginulih u Prvom svetskom ratu. Kralj Aleksandar Karađorđević odlučuje da poveri Ivanu Meštroviću izgradnju spomenika koji će se naći na samom vrhu najbliže beogradske planine. Gradnja je započeta 1934, a okončana 1938. godine. Meštrovićev monument na vrhu Avale napravljen je po uzoru na jednu mnogo stariju grobnicu. To je mauzolej persijskog vladara Kira, koji je mnogo vekova pre toga hodao zemljom. Pitanje na koje uglavnom ne znamo odgovor glasi: Zašto je to tako? Odgovor moraju da daju masoni, odnosno slobodni zidari, diskretni red u čijem članstvu su bili i Ivan Meštrović i Aleksandar Karađorđević. Odmah da se ogradimo: pomen ove organizacije izaziva različite reakcije, što negativne, što pozitivne, ali naša ideja nije bila da analiziramo masoneriju, već njene obrise na glavnom gradu. Ovog puta - kralja Kira. Sličnost mauzoleja Neznanog junaka na Avali i poslednjeg Kirovog počivališta je očigledna. Zašto je Ivan Meštrović imao inspiraciju u ovoj grobnici projektujući mauzolej na Avali, i dalje je nepoznanica. Možemo samo da pretpostavljamo i pokušamo da odgonetnemo. Opšte je poznato da su kralj Aleksandar Karađorđević i Ivan Meštrović bili tvrde pristalice jugoslovenstva, a istovremeno su pripadali slobodnozidarskom, odnosno masonskom redu. Iz knjige "BG priče" Zorana Lj. Nikolića