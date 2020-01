Da li znate šta je hipomagnezijemija?

Saznajte kako da sprečite nizak nivo magnezijuma u telu.

Svi težimo da se osećamo dobro, hranimo se što zdravije i držimo nivo vitamina i minerala na optimalnom nivou. Kada nam pojedini nutrijenti nedostaju ili su u manjku u našem organizmu, to može izazvati razna stanja i oboljenja. Magnezijum je jedan od esencijalnih minerala koji je potreban našem telu u optimalnoj količini.

Magnezijum ima važnu ulogu u preko 300 metaboličkih reakcija u našem telu. Ove biohemijske reakcije utiču na brojne veoma važne telesne procese, uključujući:

· sintezu proteina· proizvodnju i skladištenje energije· stabilizaciju ćelija· DNK sintezu· prenos nervnih impulsa· metabolizam kostiju· pravilan rad srca· metabolizam glukoze i insulina· regulaciju krvnog pritiska

Uzroci niskog nivoa magnezijuma u organizmu

Nizak nivo magnezijuma u organizmu je obično posledica smanjene apsorpcije magnezijuma u crevima ili povećanog izlučivanja magnezijuma u urinu. Kod inače zdravih ljudi nizak nivo magnezijuma nije retkost, jer se nivo magnezijuma u velikoj meri kontroliše putem bubrega. Bubrezi povećavaju ili smanjuju izlučivanje magnezijuma, na osnovu onoga što je telu potrebno.

Konstantno smanjen unos magnezijuma putem ishrane, prekomerni gubitak magnezijuma ili prisustvo drugih hroničnih stanja mogu dovesti do hipomagnezijemije.

Normalna koncentracija magnezijuma u serumu kreće se između 0,75 i 0,95 mmol/L. Hipomagnezijemija[1] označava stanje kada je nivo magnezijuma u krvi manji od 0,75 mmol/L, dakle u pitanju je stanje niskog nivoa magnezijuma u krvi.

Hipomagnezijemija se češće javlja kod ljudi koji su hospitalizovani kao posledica njihove primarne bolesti, određenih operacija ili uzimanja određenih vrsta lekova. Vrlo nizak nivo magnezijuma povezan je sa lošijim ishodima lečenja za teško bolesne, hospitalizovane pacijente.

Simptomi niskog nivoa magnezijuma u organizmu

Rani simptomi niskog nivoa magnezijuma u telu uključuju: mučninu, povraćanje, slabost, smanjen apetit.

Kako se deficit magnezijuma pogoršava, simptomi mogu da uključuju i ukočenost tela, osećaj peckanja, grčeve u mišićima, promene raspoloženja, poremećaj srčanog ritma.

Stanja koji povećavaju rizik od nedostatka magnezijuma uključuju gastrointestinalne bolesti, starost, dijabetes tipa 2, upotrebu diuretika, lečenje hemoterapijom i zavisnost od alkohola[2].

Dijagnostika hipomagnezijemije

Hipomagnezijemija se dijagnostikuje na osnovu lekarskog pregleda, analize simptoma, anamneze i testa krvi. Nivo magnezijuma u ​​krvi ne govori direktno o količini magnezijuma koje je vaše telo uskladištilo u kostima i mišićnom tkivu, ali je test krvi neophodan za utvrđivanje hipomagnezijemije, za šta je takođe potrebno da se proverinivo kalcijuma i kalijuma u ​​krvi.

Dopuna magnezijuma

Procenjuje se da dva procenta opšte svetske populacije ljudi ima hipomagnezijemiju. Ovaj procenat je mnogo veći kod hospitalizovanih osoba. Hipomagnezijemija se obično leči dodatkom suplemenata magnezijuma i povećanim unosom magnezijuma u ishrani.

Hrana bogata magnezijumom uključuje: spanać, bademe, kikiriki, integralne žitarice, sojino mleko, crni pasulj, hleb od celog zrna, avokado, banane, losos, pečeni krompir.

[1] Lewis JL. (2016). Hypomagnesemia; merckmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/electrolyte-disorders/hypomagnesemia

[2] Mouw DR, et al. (2005). What are the causes of hypomagnesemia?mdedge.com/jfponline/article/65567/gastroenterology/what-are-causes-hypomagnesemia/page/0/1

