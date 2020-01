PRATITE UPUTSTVA STRUČNJAKA: Evo kako da se na putovanju zaštitite od koronavirusa

Pošto se radi o novom virusu za koji još uvek nije sa sigurnošću potvrđeno kako se dobija, leči ili prenosi, neophodno je biti oprezan.

Poslednjih nekoliko nedelja svi mediji pišu o koronavirusu, a broj obolelih od smrtonosnog virusa neprestano raste. SZO savetuje izbegavanje boravka na mestima gde postoje velike grupe ljudi, poput aerodroma, ali za one koji često putuju to je neizvodljivo i zbog toga treba biti oprezan i, ukoliko do sada niste, trebalo bi da se pridržavate par jednostavnih saveta radi prevencije od virusa.

Pošto se radi o novom virusu za koji još uvek nije sa sigurnošću potvrđeno kako se dobija, leči ili prenosi, neophodno je biti oprezan, a posebno oni koji su se u poslednje dve nedelje našli na velikim aerodromima ili ukoliko su bili makar i u blizini rizičnih mesta poput Kine, Tajlanda, Tajvana, Japana, ili Južne Koreje.

Ono što doktori pre svega preporučuju jeste pojačana higijena- češće pranje ruku što bolje, ne kraće od 20 sekundi. Najbolje bi bilo koristiti dezinfekciona sredstva.

Iako još nije zvanično potvrđen izvor koronavirusa, savetuje se da se izbegavaju svi potencijalni izvori. Smatra se da je virus prvo prenet sa životinje na čoveka, zato izbegavajte i kontakt sa životinjama u rizičnim zemljama.

Kao i kod bilo kojih drugih virusa, kao zaštita i za ovaj se predlaže izbegavanje osoba koje kašlju i kijaju, ukoliko ste to vi, zaštitite druge tako što ćete staviti maramicu preko usta i odmah je baciti, a nakon toga dezinfikujte ruku.

Kako je Kina, zemlja sa najviše zaraženih i u kojoj je nekoliko gradova u karantinu, trenutno jedna od najtraženijih destinacija zbog Lunarne nove godine, treba posebno voditi računa na aerodromima na kojima ima presedanja ka gradovima poput Vuhana.

U toku leta avionom, bilo bi dobro zaštititi sebe, a i druge, korišćenjem maske za lice. I, iako ste u avionu, ne zaboravite da nekoliko puta operete ruke.

Ono što bi trebalo posebno primenjivati kada ima opasnosti od smrtonosnog virusa jeste dezinfekcija sedišta, naslona, stočića, sigunosnog pojasa i svega što ćete dodirivati u toku leta.

Kako biste izbegli eventualni kotakt sa zaraženom osobom, treba birati sedište do prozora i tako imati kontakt sa manjim brojem ljudi nego kada biste sedeli do prolaza, gde biste došli u kontakt sa velikim brojem putnika, ali i osoblja.

U toku leta trebalo bi držati ventilaciju iznad sedišta sve vreme uključenu, kako bi zadržavanje virusa oko vas bilo sprečeno, navodi "Inside Edition".

Na aerodromu u Beogradu već su uvedene medicinske mere, pooštrena je kontrola na svim graničnim prelazima, a zdravstveni nadzor radi se nad putnicima koji su boravili na području u kome je prijavljeno prisustvo virusa ili imaju sumnjive simptome.