NOVI TREND MANIPULISANJA: "Izvini, ne stižem da ti odgovorim"

Mnogi preko raznih aplikacija za upoznavanje pokušavaju da pronađu buduće partnere. Međutim, to može biti i izvor nekih negativnih trendova. Jedan takav upravo je popularan. Da li ste čuli za "velming"?

Velming (Whelming) je novi, pomalo uznemirujući trend, kada prilikom upoznavanja kojim stvarate utisak da ste poželjni.

To se postiže tako što vašem potencijalnom partneru jasno stavite do znanja da nije jedina osoba koju razmatrate, bilo da je to istina ili ne.

Samim tim, u očima osobe s kojom se dopisujete ili nalazite, navodno, ispadate poželjniji i atraktivniji.

Kada je verovatno da će neko postati žrtva velminga?

Dobro upozorenje je čak i običan razgovor koji se odvija veoma sporo i pun je izjava poput "Izvini, dopisujem se sa toliko ljudi da ne uspevam da odgovorim svima".

Može da se desi i da dobijete zbunjujuću poruku koja nema nikakve veze s temama o kojima ste se dopisivali, a u uz koju na kraju ide i komentar: "Izvini, ovo je trebalo da pošaljem nekom drugom".

Ostavljajući utisak da su preplavljeni brojnim ponudama i velikim izborom ljudi, kao i da vi niste prioritet, osobe se nadaju da će vas "naterati" da se više potrudite kako biste zaslužili njihovu pažnju.

Velming se upoređuje sa raznim starim i poznatim načinima manipulisanja, bilo da je to odnos toplo-hladno ili neadekvatni komplimenti koji imaju za cilj da sruše samopouzdanje sagovorniku, piše Index.

Budite oprezni i uočite na vreme kada neko primenjuje "velming taktiku" na vama.