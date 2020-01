Detaljno otkrivamo: Kako prevenirati i izlečiti kašalj?

Uz sledeće savete naučićete kako da u potpunosti sanirate i otklonite kašalj koji je već nastao.

Ako Vas u trenutnom periodu muči kašalj, možemo da Vam kažemo da saosećamo sa vama i da niste jedini u tome. Učestalost respiratornih infekcija doživljava maksimum u ovom segmentu zimskog perioda, a sve što svi želimo jesu brzi, stručni i efikasni saveti koji će nam pomoći da prebrodimo ovo uvek neprijatno stanje.

Kako se leči kašalj?

Kašalj se može lečiti na različite načine, u zavisnosti od uzroka. Za zdrave odrasle osobe većina tretmana uključuje samo-negu, mirovanje i odmor u kućnim uslovima.

Kućni tretmani

Kašalj koji je posledica virusa ne leči se putem antibiotika. Međutim, možete ga umiriti na sledeće načine:

• nastojite da budete hidrirani pijući puno vode tokom dana.

• pri spavanju podignite glavu dodatnim jastucima.

• koristite pomoćna sredstva za ublažavanje simptoma kašlja, kao što je Herbiko sa medom. Ako želite biljni preparat koji deluje na svaki tip kašlja u sezoni prehlade i gripa, odlučujući se za Herbiko sa medom, nikako nećete pogrešiti. Višekomponentni biljni preparati uvode se u terapiju kašlja kao prvi izbor, i pokazali su se kao uspešno rešenje, i pogledu prirodnosti i bezbednosti, prva su preporuka za smirivanje suvog kašlja, tako i za lakše iskašljavanje kod produktivnog kašlja.

• izbegavajte iritaciju disajnih puteva, uključujući dim i prašinu.

• konzumirajte dosta čajeva sa dodatkom meda ili đumbira, da biste ublažili kašalj i očistili disajne puteve.

Medicinska nega

Obično će medicinska nega uključiti pregled izabranog lekara koji će pregledati vašegrlo, poslušati vaša pluća i informisati se o drugim simptomima vašeg stanja, ako su prisutni.

Ako je kašalj verovatno posledica bakterija, vaš lekar će vam propisati antibiotike. Obično ćete morati da uzimate lek nedelju dana da biste potpuno izlečili kašalj.

Ako lekar ne može pronaći uzrok kašlja, može tražiti dodatne testove, kao što su rendgenski snimak grudi, razni testovi krvi ili alergološki testovi, analiza brisa grlaili vaše sluzi.

Vrlo se retko dešava je kašalj jedini simptom srčanih problema, ali lekar može zatražitiehokardiogram kako bi se uverilo da vaše srce ispravno funkcioniše i da ne uzrokuje kašalj.

Šta ako se kašalj ne leči?

U većini slučajeva kašalj će prirodno nestati u roku od nedelju ili dve nakon što se prvi put razvije. Kašalj obično neće uzrokovati dugotrajno oštećenje ili simptome.

U nekim slučajevima jak kašalj može da prouzrokuje privremene komplikacije kao što su:

• umor

• vrtoglavicu

• glavobolju

Kašalj koji je simptom ozbiljnijeg stanja verovatno neće nestati sam. Ako se ne leči, stanje se može pogoršati i prouzrokovati druge simptome.

Koje preventivne mere se mogu preduzeti da se izbegne kašalj?

Iako je kašalj neophodan u cilju čišćenja disajnih puteva, postoje načini na koje ga možete sprečiti, i uključuju:

Odvikavanje od pušenja

Pušenje uobičajeno doprinosi hroničnom kašlju. Veoma je teško potpuno sanirati i izlečiti pušački kašalj.

Osobama koje žele da prekinu sa cigaretama na raspolaganju je širok izbor različitih metoda koje vam pomažu da prestanete pušiti, od raznih gedžeta do grupa za savete i mreža za podršku. Nakon što prestanete da pušite, mnogo je manje verovatno da ćetebiti skloni češćim prehladama ili hroničniom kašlju.

Promene u ishrani

Jedna studija[1] iz 2004. otkrila je da su ljudi koji su praktikovali ishranu sa većom količinom voća, vlakana i flavonoida, imali manje verovatnoće da će doživeti hroničnerespiratorne simptome, poput kašlja.

Ako vam je potrebna pomoć u prilagođavanju ishrane i promeni životnog stila, možetepotražiti i poslušati preporuke vašeg lekara ili nutricioniste.

Medicinska stanja

Ako možete, trebali biste izbegavati kontakte sa osobama koje su obolele od gripa, prehlade ili raznih drugih respiratornih infekcija, poput recimo bronhitisa, da ne bistedošli u kontakt sa klicama.

Često perite ruke i ne delite posuđe, peškire ili jastuke.

Ako imate postojeća zdravstvena stanja koja povećavaju vaše šanse za razvoj kašlja, kao što su gastroezofagealni refluks ili astmu, posavetujte se sa lekarom o različitim strategijama ublažavanja i preveniranja posledica. Jedan od načina prevencije je da vodite računa o higijeni i ličnim stvarima koje koristite poput jastuka, peškira i raznog posuđa, naročito čaša koje nije prepoučljivo deliti sa drugim osobama.

Ako želite nešto više pročitati o kašlju, kako nastaje i kako ga uspešno prevenirati i izlečiti, možete to uraditi upravo OVDE.

[1] Lesley M. Butler , Woon-Puay Koh , Hin-Peng Lee , Mimi C. Yu , and Stephanie J. London; “Dietary Fiber and Reduced Cough with Phlegm”; A Cohort Study in Singapore; https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.200306-789OC#.Vf3XQZcROVA

Autor: Pink.rs