Niste sigurni da li da raskinete? Odgovorite sebi na ova tri pitanja

Ponekad je ljubav jednako jaka kao i pre, ali veza jednostavno ne vodi nikuda. Ova tri pitanja bi trebalo sebi da postavite, kako biste lakše odlučili da li je vreme da raskinete.

Da li se osećate prijatno kada razgovarate sa svojim partnerom?

Komunikacija je ključ uspeha ili neuspeha svakog odnosa. Ako primećujete da s partnerom ne razgovarate otvoreno, već da neprestano ulepšavate ono što želite da kažete, verovatno niste potpuno opušteni pred njim, bojite se njegovog osuđivanja i ne verujete mu u potpunosti.

Jeste li dali partneru šansu za promenu?

Iako se kaže da "vuk dlaku menja, ali ćud nikada", ljudi zaista mogu poraditi na tome da postanu bolja verzija sebe. Ako je problem u vašem partneru i otvoreno ste mu rekli šta vas muči kod njega, da li je on pokušao da se promeni? Ako nije, to znači da mu nije dovoljno stalo da to učini zbog vas. Ista stvar važi i u suprotnom smeru. Ako je vama partner naglasio što mu smeta kod vas, a vi niste ništa preduzeli u vezi sa tim, možda vam jednostano nije dovoljno stalo.

Da li ste uhvatile samu sebe u obmani?

Ponekad toliko upadnemo u rutinu i postanemo rob navike da počnemo obmanjivati sami sebe i uveravati se da je nešto onakvo kakvo u stvari nije. Ako ste primetili da to činite kako biste odbranili svog partnera i njegovo ponašanje, vreme je da se probudite iz tog sna i suočite se sa realnošću. Tako ćete pomoći i njemu, ali najviše samoj sebi, piše Indeks.