Ove dve užine idealne su za one koji su navikli da JEDU KASNO, a žele da sačuvaju ZDRAVLJE I LINIJU!

Sigurni smo da vam se desilo da se u sred noći probudite i potražite neku hranu u frižideru.

Ukoliko imate ovakvu naviku koja je loša po vašu liniju, potrudite se da onda imate neke lagane užine pri ruci kako se sutradan ne biste kajali.

Predlažemo vam da za kasnu večeru ili grickanje odaberete činiju kokica. Kokice su lagane za varenje, jedna porcija ima oko 50 kalorija i 1g vlakana. Uz to sadrže i so, ali budite pažljivi da ne preterate. Ograničite se na manju činiju jer je ona dovoljna da vas drži sitim do doručka.

Druga opcija može da bude tanka kriška tost hleba od celog zrna žitarica i malo kikiriki putera.

Ova užina ima oko 200 kalorija, 9g masti, 24g ugljenih hidrata, 12g šećera, 6g vlakana i 8g proteina. Sa ovom užinom bićete duže siti nego sa kokicama, ali preporučujemo vam oprez zbog broja kalorija.