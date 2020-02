Kućno lečenje nije nimalo bezazleno - Ovo su greške kojima ugrožavate sopstveno zdravlje!

Izbegnite najčešćih šest mitova koji su potpuno neutemeljeni.

Akutni rinitis (curenje nosa) i prehlada spadaju u najlešće zdravstvene tegobe na svetskom nivou. Ko ne zna sve simptome? Zapušenost nosa, kijanje, glava teška poput olova, gusti sekret koji se sliva u grlo.

Strategija ublažavanja ovih simptoma obično je uzimanje kapi ili sprejeva za otčepljivanje nosa, pilule za ublažavanje dosadnih simptoma, čajevi i odmor. Ipak, koliko god vam delovalo bezazleno, ovakvo lečenje prehlade može da ima i svoje komplikacije!

Da biste to izbegli, trudite se da izbegnete najčešćih 6 mitova!

1. I ako se leči i ako se ne leči, prehlada prolazi u roku od 7 dana

Akutni rinitis može da prođe sam od sebe, ali se ipak preporučuje lečenje, može doći do pojave sekundarne infekcije, kao što je bakterijski sinusitis, odnosno zapaljenje paranazalnih sinusa, zatim zapaljenje srednjeg uha i drugi problemi koji mogu da imaju ozbiljne komplikacije, poput meningitisa, moždanog apscesa.

Lečenje prehlade je najvažnije zbog eliminacije faktora koji bi mogli da uslove razmnožavanje patogenih bakterija, otok i začepljenje paranazalnih sinusa, kao i disfunkciju Eustahijeve tube (slušne cevi).

2. Ispiranje nosa je opasno i izaziva upalu srednjeg uva

U svetskoj medicini ova metoda smatra se prioritetom kada je posredi akutni rinitis. Stvar je u tome što se pročišćavanjem sluzi snižava rizik od razmnožavanja bakterija i lekovi tako lakše deluju. Najbolji izbor su morska voda, fiziološki rastvor i srebrna voda.

Epidemiolog Predrag Kon savetuje: Radite ovo i zaštitićete se od prehlada, virusa i gripa!

3. Trajanje simptoma akutne respiratorne virusne infekcije i curenje nosa duže od tri dana mora da se leči antibioticima

Akutne respiratorne infekcije obično traju 5 do 10 dana, ali u nekim slučajevima može da traje i do mesec dana. Antibakterijska terapija (antibiotik) prepisuje se isključivo od strane lekara, i to kada su simptomi bakterijske infekcije očigledni ili potvrđeni laboratorijskim nalazima. Ukoliko se antibiotici piju kada je prisutan samo virus, može dovesti do ubrzanja aktivnosti mikroba, što takođe ima štetne posledice.

4. U slučaju stafilokoka u brisu iz nosa, obavezni su antibiotici

Bris iz nosa radi potrage za bakterijama obično je beskoristan, osim kod ljudi čije zanimanje zahteva redovne sanitarne preglede. Svi mi smo nosioci nekih štetnih bakterija, a nos je najmanje sterilno područje u respiratornom traktu, u kojem se u 99 % slučajeva kod svakoga nalazi neka bakterija. Za prepisivanje antibiotika nije dovoljno analizirati bris iz nosa, već se sagledava šira klinička slika. Sa druge strane, ako je pozitivan bris iz grla, to je već nešto sasvim drugo.

Kako da razlikujete prehladu od gripa: Sa ovim simptomima nema igre!

5. Uzimanje lekova za alergije ubrzaće oporavak od prehlade

Ako osoba pati od alergijskog rinitisa, infekcija u nosnoj šupljini bilo koje vrste može da pogorša alergijsku upalu. U ovakvoj situaciji je korišćenje alergijskih lekova opravdano. Ipak, opšta upotreba antihistaminika za sve ljude kojima curi nos i koji su prehlađeni nije preporučljiva.

6. Kod rinitisa koji se često ponavlja, treba lečiti imunitet

Imunitet ne treba da lečite, već da ga jačate - vitaminima, kvalitetnom ishranom, zdravim načinom života...

Možda ste sada uvideli da prehlada ne mora uvek da bude bezazleno stanje za čije lečenje ste sami sebi dovoljni. Čak i ta takozvana "obična" prehlada zahteva kompetentan pristup. Nemojte je zanemarivati, naročito ako se radi o deci!