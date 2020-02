JETRA VAM ŠALJE SIGNALE DA NEŠTO NIJE U REDU! Ova je PET znakova koja MORATE shvatiti ozbiljno!

Jetra je jedan od najvećih organa, odgovorna za metaboličke funkcije organizma – korišćenje nutrijenta iz ishrane kako bi telo moglo da ih iskoristi i izbacivanje svih toksičnih materija pre nego što uzrokuju štetu.

Ovo su signali pomoću kojih vam jetra daje do znanja da nešto nije u redu. Prepoznajte ih na vreme.

1. Svrbi vas koža

Primarna bilijarna ciroza (PBC) je hronična bolest koja uništava žučne vodove i na žalost nema očiglednih simptoma, ali je jedan od prvih simptoma svrab kože. Naravno, koža vam može biti samo suva, ali ako stanje postaje trajno, možda bi bilo pametno posetiti lekara jer može biti simptom ciroze jetre.

2. Oči i koža poprimaju žutu boju

Ako beonjača postane žućkasta, ili ste primetili žute mrlje po koži, radi se o visokom nivou bilirubina u telu, a radi se o žutom pigmentu koje izlučuje jetra. Ako primetite diskoloraciju, moguće je da se radi o problemima s jetrom, od ciroze do hepatitisa B.

3. Dobili ste puno kilograma ili ih prebrzo gubite

U slučaju ciroze može doći do debljanja, a gubitak kilograma takođe može biti simptom i to ne samo ciroze jetre već se može raditi i o hepatitisu C – virusnoj infekciji koja vodi do upale jetre.

4. Crveni su vam dlanovi

Evo još jednog upozorenja! U ovom slučaju se može raditi o nealkoholnoj masnoj jetri, stanju u kojem se previše masnoće nakuplja u jetri i nema veze s ispijanjem alkohola.

5. Gubite pamćenje

Zaboravljate gde su vam ključevi od auta i gde ste uopšte krenuli? Ako se stanje pogoršava, jetra može biti odgovorna. Naime, kad jetra otkazuje, nije u stanju da pravilno izbaci toksine iz organizma pa se oni mogu nakupljati u mozgu, a jedna od posledica je gubitak memorije.