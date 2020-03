24 sata u Lisabonu - Šta treba da obiđete!

Kad vam neko spomene Lisabon, sigurno se prvo setite žutih tramvaja. Ovaj portugalski grad ima mnogo toga da ponudi. Ako su vam potrebne ideje kako da tamo provedete 24 sata, ovo je članak za vas.

Kako od aerodroma do centra?

Aerodrom Humberto Delgado, poznatiji kao aerodrom Lisbon ili Portela, od samog centra Lisabona udaljen je 7 kilometara. Od prevoznih sredstava na raspolaganju su vam autobus, podzemna železnica, taksi i minibus. Naša preporuka je autobus, koji ćete platiti oko 360 dinara, a vožnja traje oko 20 minuta, u zavisnosti od gužve u saobraćaju

Kako se kretati po samom centru?

Naravno, prvo što ćemo da spomenemo je čuveni žuto–beli tramvaj. Osim što je svojevrsna turistička atrakcija, idealno je prevozno sredstvo za kretanje po gradu. Osim tramvaja, na raspolaganju su vam autobusi, podzemna železnica ali i liftovi koji su postavljeni širom grada kako bi vam olakšali penjanje na više delove.

Da ne plaćate javni prevoz više nego što bi trebalo, obavezno uzmite 7 Colinas Travel Card, koji ćete platiti samo 0,50 €, a omogućiće vam jeftinije cene prevoza. Kartica funkcioniše po principu „top-up“, a možete da je kupite na bilo kojoj stanici podzemne železnice, kioscima ili "Carris" prodajnim mestima. Nemojte da brinete o iznosu, jer u autobusu, vozu ili tramvaju na uređajima jednostavno možete da proverite koliko vam je preostalo. Za jedan dan za korišćenje tramvaja, autobusa, podzemne železnice i liftova trebalo bi da izdvojite 6,50€, što i nije mnogo.

Zanimljive činjenice o Lisabonu koje možda niste znali

Pre nego što počnete da istražujete, trebalo bi da se upoznate sa zanimljivim činjenicama o ovom gradu. Sigurno ćete prvo reći da je glavni grad Portugala, ali to tehnički i nije tako. Zašto? Nema dokumenta koji tu tvrdnju potvrđuje.

Zanimljivo je i da su mnoge ulice i trgovi popločani u dve boje: belu i crnu. Bela predstavlja odeću krstaša, a crna je bila omiljena boja Sao Visenta, zaštitnika Lisabona.

Lisabon se naziva i gradom brda, ali još nije sigurno da li ga okružuje njih sedam ili osam. Osim po tramvajima, grad je poznat i po najstarijoj knjižari na svetu koja datira iz 1732. godine, ali i onoj najmanjoj koja je veličine 3,25 m2. Ovde zanimljivosti stvarno ne nedostaje.

Priča o dobro poznatim žutim tramvajima

Da li ste znali da su žuti tramvaji zapravo kopija onih koji su se sredinom 19. veka koristili u Kaliforniji? U ovom gradu prva tramvajska pruga nastala je 1901. godine i danas nijedan turista iz Lisabona ne odlazi a da se ne fotografiše ispred ove žute atrakcije. Zanimljivo je da ih nazivaju amerikanos, a vi obavezno zapišite broj 28. Kad stignete, znaćete zašto.

Šta videti u Lisabonu za 24 sata?

Istraživanje započnite na glavnom Trgu Rosio, gde ćete popiti jutarnju kafuu i uživati u pogledu na posebno zanimljiva arhitektonska dostignuća. Skoknite do Trga Restaurodores, gde se nalazi ogroman obelisk, a prošetajte i do uspinjače pod nazivom Bica. Iskoristite celodnevnu prevoznu kartu i liftom dođite do Trga Largo do Karmo.

Ukoliko volite da pešačite, prošetajte avenijom Rua Avgusta prema Prasa do Komersio, starom trgovačkom središtu Lisabona. Ukoliko želite da kupujete, zadržite se na Rua Avgusti. Ne propustite i gradsku većnicu Kamara Municipal de Lizboa, a na spisak stavite i urbanu četvrt Kaiz do Sodri. Kad ogladnite zaputite se prema Tajmaut marketu i probajte tradicionalnu poslasticu pastel natu, a ukoliko volite sakralne građevine, posetite gotičku katedralu Se i crkvu Igreja de Santo Antonio.

Obavezno idite i do drevne Alfame i jednostavno se izgubite u mnoštvu zanimljivih uličica. Istražite i lisabonski dvorac iz 9. veka i naravno, provozajte se tramvajem broj 28. koji prolazi Alfamom, Baišom i Estrelom.