Naučnici objasnili zašto je ženama uvek hladnije nego muškarcima

Nisu žene umislile da se smrzavaju dok je njihovim muškim kolegama vruće. Naučnici otkrili da ostoje naučni razlozi zbog kojih je ženama uvek hladnije.

1. Žene imaju višu telesnu temperaturu od muškaraca - Istraživanje urađeno na Univerzitetu u Merilendu i objavljeno u JAMA Network utvrdilo je da, iako telesna temperatura varira od osobe do osobe i iz dana u dan, telesna temperatura žena je stalno viša od temperature muškaraca.

Bilo logično zaključiti kako je upravo zato ženama uvek toplije, ali začudo to nije tako. Kad se telo navikne na toplo, hladniji vazduh se čini još hladnijim.

2. Problem je ozbiljniji uz hormonsku kontracepciju - Žene koje koriste hormonsku kontracepciju imaju još višu telesnu temperaturu. Hormoni utiču na telesnu temperaturu i blago je povećavaju, mada to ne mora da se i primeti.

3. Žene imaju hladnije ekstremitete od muškaraca - Sigurno ste već primetili da su mnogim ženama dlanovi i stopala često naročito hladni. To je potvrdila i studija objavljena u američkom medicinskom časopisu The Lancet, čiji rezultati pokazuju da su ženske ruke i noge hladnije od muških i to za nekoliko stepeni.

A ako osećate hladnoću ekstremiteta, male su šanse da će vam ostatku tela biti toplo.

4. Žene imaju sporiji metabolizam od muškaraca - Prema članku objavljenom u časopisu Journal of Applied Physiology, metabolička stopa muškaraca je za oko 23 posto veća nego metabolička stopa žena. Brzina kojom sagorevate hranu utiče i na proces zagrevanja tela, pa je upravo sporiji metabolizam i razlog zašto su ženska tela hladnija od muških, prenose mediji.