Ovo su 6 tajni parova koji su dugo zajedno

Svako od nas zna bar za jedan takav par: Šta god se desilo, oni se drže zajedno. Kako im to polazi za rukom? Ovo je šest saveta kojih se pridržavaju oni koji su dugo zajedno.

Prijateljstvo je ključno - Skoro svaki par tvrdi da je ključ uspeha to što su najbliži prijatelji jedno drugom. Neki parovi prvo postanu prijatelji, a potom partneri. Drugi odnos započinju požudom i ostanu prijatelji, ali naporno rade na održavanju tog prijateljstva.

Intimnost je važna - Za mnoge parove intima predstavlja veliki deo njihove povezanosti. Većina tvrdi da upravo intima može pomoći kada odnos zahladni i da je to važan aspekt svake dugogodišnje veze. Pojedini su rekli čak da je intima ono što ih drži zajedno, čak i kada je teško.

Razlike su dobre - Stručnjaci tvrde da, ako postoje razlike, pokušaji da se partner promeni nemaju smisla. Najviše je to zato što može pomoći da rešimo stvari koje nikada sami ne bismo rešili. Stručnjaci savetuju da, ukoliko želimo da nam veza potraje, ne pokušavamo da promenimo partnera, jer on je to što jeste.

Sukobi su neizbežni - Iako većina misli da se ne treba svađati u vezama i brakovima, pojedini ipak tvrde da bi partneri trebalo da se svađaju svaki dan, ali ne o sitnicama, već da pregovaraju o svemu. Svakodnevno pravite kompromise, jer tako se grade poverenje i poštovanje u vezi.

Zatražite stručnu pomoć - Bračno savetovanje definitivno može pomoći. Parovi koji su u braku i po nekoliko decenija su rekli da im je ovakvo savetovanje znatno promenilo odnos. Na vezama i brakovima se mora raditi da bi opstali. Parovi kojima je bračno savetovanje zaista pomoglo tvrde da bi oba partnera trebalo da prihvate činjenicu da se neke stvari koje ne funkcionišu u odnosu moraju promeniti.

Perspektivnost u odnosu - Pojedini parovi tvrde da kada stvari krenu loše, to nužno ne znači da je sve loše ili da će sve biti loše. Tada uglavnom partneri probleme u odnosu počinju da posmatraju na pogrešan način, ali to ne funkcioniše, piše Gardijan.