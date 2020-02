SEDAM pravila koja će vam vratiti zdravlje!

Ukoliko ste probali sve, i dijetu i sport, a kilogrami i dalje stoje, ovo je pravo rešenje za vas.

Uz pomoć ovih jednostavnih pravila, svaka žena i svaki muškarac će zavoleti svoje telo onakvo kakvo je i veoma brzo će doći do svoje idealne težine.

Najbitnije je da shvatite jednu stvar: vi niste model i ne možete da izgledate kao model na fotografijama. Prvo zato što nemate takvu građu, drugo zato što su te fotografije obrađene pa ni ti modeli ne izgledaju tako uživo.

Uradite sve što možete da vaše telo bude zdravo, a lepota će sama doći. Evo kako ćete to postići:

1. Idite na sistematski pregled. Prekontrolišite štitnu žlezdu, krvnu sliku, urin, abdomen, ginekološki pregled. Zdravlje je najvažnije i ni jedan pregled nije skup, ukoliko vam daje šansu da otkrijete pravo zdravstveno stanje vašeg tela.

2. Na osnovu dobijenih rezultata možete se obratiti nutricionisti, ili odgovarajućem lekaru. Nutricionista će napraviti individualni plan ishrane za vas.

3. Uradite detoks organizma. Ako toksini ostanu u telu, teže će vam biti da izgubite kilažu ili da uradite bilo koji korak ka podmlađivanju.

4. Pronađite fitnes instruktora, trenera, koji će vas naučiti da pravilno radite vežbe i da ih redovno izvodite.

5. Radite na psihičkom zdravlju. Prepoznajte svoje emocije. Prepoznajte šta kod vas izaziva stres, a šta vas opušta. Ako ne možete da se oslobodite stresa adekvatno, najbolje je bi bilo da se konsultujtete sa stučnjakom koji će vam pomoći u tome.

6. Naučite se da posećujete banje. Srbija bar ima banja u izobilju. Vodite računa o zdravlju kičme jer je ona važan element tela. Na primer, ako postoji bol u kičmi ili neprijatnost, onda se to može izraziti tako što ćete postati razdražljivi, imaćete nesanice, galvobolje i td. Stoga priuštite sebi masažu barem jednom nedeljno.

7. Ako ste zabrinuti zbog stanja prekomerne težine vašeg deteta, treba da znate da se deci i adolescentima ne preporučuje dijeta. Ukoliko dođe do ograničenja ishrane u ovom periodu, doći će do kršenja sinteze polnih hormona, jer se oni sintetišu iz masti. Kao rezultat toga dolazi do poremećenog menstrualnog ciklusa, što dovodi do infantilizma, oštećenja reproduktivnih funkcija i neplodnosti. Kosa i nokti se pogoršavaju, zubi se rune, pojavljuju se problemi sa kožom... Najbolja opcija je da svoje dete naučite da se zdravo hrani još od najranijeg doba.

Ako pronađete uzrok viška kilograma i sledite gore navedene preporuke, doći ćete do pozitivnih rezultata već nakon mesec dana.