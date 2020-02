Da li ste znali: Buđenje uz muziku može vam pomoći da se bolje razbudite!

Da li ste znali: Buđenje uz muziku može vam pomoći da se bolje razbudite!

Svima nam je poznat onaj mučan osećaj kada ujutru, naspavani ili ne, treba da ustanemo iz kreveta u određeno vreme, obično ranije, i obično radi posla, fakulteta, škole ili neke slične obaveze. I vi se osećate grozno ujutro? I ako vam padaju na pamet uobičajeni razlozi poput toga da se niste naspavali, da vam ne odgovara dušek , krevet, jastuk, klima, vazduh, da ste pod stresom ili uopšte zabrinuti, ovaj razlog vam sigurno nije pao odmah na pamet: i tip alarma koji koristite za buđenje može biti razlog zašto ne možete adekvatno i odmah da se razbudite.

Jedno istraživanje rađeno u Australiji govori o tome da vrsta alarma, tj. melodije ili zvuka alarma koju koristite, može uticati na to da li se lako probudite ili ne.

Naše telo i um reaguje na razne zvuke, tako da više oštrih tonova može vam ostaviti osećaj gužve ili uznemirenosti, dok vam melodičnija i skladnija melodija alarma može pomoći da se lakše i lepše probudite. Ove informacije mogu biti potencijalno korisne osobama koje rade veoma stresne i odgovorne poslove poput lekara, medicinskih sestara i ostalog medicinskog osoblja, pilota, stjuardesa, osoba koje rade noćne smene ili često menjaju smene, i sličnih zanimanja.

Da li ste i jedna od onih osoba koje jednostavno ne mogu da funkcionišu čim se probude? Prema spomenutim australijskim istraživačima, vaše jutarnje “nevolje” mogu biti povezane sa vrstom zvuka alarma koji koristite. To znači da ako kao zvuk alarma koristite oštrije, agresnije tonove, to će delovati uznemirujuće na vas, dajući vam osećaj visoke neprijatnosti.

Melodičniji alarm, međutim, vam može pomoći da se probudite daleko lakše.

Šta je u vezi zvuka alarma utvrdila data studija?

U studiji (1), koja je objavljena u časopisu PLoS One, učestvovalo je 50 ljudi. Svakoj osobi je dat upitnik koji su anonimno mogli ispuniti kod kuće.

Učesnici studije su ispitivani o vrsti zvuka uz koji bi se najradije budili, kako su se osećali zbog tog zvuka i koliko su se odmorno ili neprijatno osetili nakon takvog buđenja.

Vodeći autor studije dr Stuart McFarlane, istakao je da je njegov tim otkrio da su zvukovi alarma osoba koji su bili melodičniji, skladniji i lepši, povezani sa ljudima koji osećaju lakše i rasterećenije kada se probude uz ovakve zvuke.

[1] Stuart J. McFarlane,Jair E. Garcia,Darrin S. Verhagen,Adrian G. Dyer; “Alarm tones, music and their elements: Analysis of reported waking sounds to counteract sleepinertia”; Published: January 28, 2020 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215788; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215788

Melodija se doživljava kao „artikulisana celina ili muzička fraza“, za razliku od alarma koji ponavlja jednu notu, poput tradicionalnog zvuka sata- budilice ili alarma podešenog na zvuke zvona, marša ili sličnih melodija.

McFarlane je teoretisao da uspon i pad nota u melodičnijem alarmu pomaže usmeriti pažnju našeg mozga. Monotoni alarm tipa "bip bip", mogao bi izazvati anksioznost i podstaći zbunjenost.

Šta možemo zaključiti o buđenju na osnovu ove studije?

Data studija je istakla da, ako možemo da suprotstavimo simptome inercije spavanja bilo kojom merom, u ovom slučaju pomoću zvukova alarma koje koristimo, to bi bila velika korist za mnoge.

Inercija spavanja je čuvena pospanost ili disfunkcionalnost koju obično osećamo prilikom buđenja, i ima tendenciju da traje oko 30 minuta, a nekad čak i 2 do 4 sata po buđenju, i može nam privremeno ugroziti sposobnost razmišljanja, pamćenja i reagovanja.

Istraživanje koje se bavi inercijom spavanja ima važne implikacije za osobe poput medicinskog osoblja, pilota ili astronauta, koji moraju biti u stanju da dobro funkcionišu nakon buđenja, a što takođe može pomoći i svakoj osobi koja se mora brzo probuditi, i biti odmoran i spreman za jutarnje funkcionisanje.

Daljim predviđanjem se predlaže da bi se mogli dizajnirati specijalni zvukove alarma koji bi se mogli koristiti u raznim industrijama i široj javnosti, kao i stvoriti smernice najbolje prakse za dizajn zvuka alarma koji pomaže u smanjenju inercije spavanja i bržeg i boljeg razbuđivanja.

Kako da se probudite odmorni i osveženi?

Preporuka za bolje i lakše buđenje su, pored toga da izaberete vama dopadljivu i odgovarajuću melodiju alarma za buđenje, sledeće:

• Potrudite se da se tokom noćnog sna zaista naspavate. Ne postoji zamena za dovoljno sna.

• Držite se svog redovnog rasporeda sna i budnosti. Naše telo najbolje rade u skladu sa rasporedom koji je u sinhronizaciji sa našim cirkadijalnim ritmom i brojem sati sna koji su nam potrebni.

• Izbegavajte alkohol pre spavanja. Večernja konzumacija alkohola povezana je sa nekvalitetnim, isprekidanim snom.

• Budite aktivniji tokom dana. Redovno vežbanje može poboljšati kvalitet i trajanje sna, kao i pomoći u regulisanju ciklusa spavanja i budnosti, i lakšem uspavljivanju.

• Probajte Magnall® Sleep- jedinstvenu formulacija magnezijuma sa melatoninom, aktivnim oblikom folne kiseline i vitaminima B6 i B12, koja pomaže da se eliminišu simptomi nesanice i poremećaja spavanja.

Magnall® Sleep blagotvorno deluje na spavanje kod osoba koje su pod stresom, rade u smenama, menjaju vremenske zone, kao i kod starijih osoba.

Magnall® Sleep dejstvom na cirkadijalni ritam (ciklus spavanja i buđenja) ispoljava trostruki efekat:

1. Olakšava vam da brže zaspite

2. Poboljšava trajanje i dužinu, kao i kvalitet sna

3. Budite se odmorniji

Autor: Pink.rs