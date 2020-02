Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

ZBOG OVIH NAVIKA NIKADA NEĆETE SMRŠATI! Nije do hrane, do vas je!

Tokom metabolizma telo prebacuje kalorije dobijene iz hrane u energiju.

Ona obezbeđuje vitalne procese, kao što su disanje, rad srca i regeneraciju kože. Ako se metabolizam uspori, osoba dobija višak kilograma, ne može da smrša, čak ni dijetom.

Nakon 35 godine, metabolizam se znatno usporava, kilogrami se nagomilavaju i sve je teže kontrolisati težinu.

Znaci usporenog metabolizma su:

- Osoba dobija na težini iako se hrani normalnom hranom. Kilogrami se talože na struku i stomaku.

- Osećaj umora je stalno prisutan, radna sposobnost se smanjuje, koncentracija opada.

- Koža na telu je suva, ljušti se i pokrivena je osipom.

- Nokti se listaju, slabi su i slabo rastu.

- Kosa se proređuje i dosta je "tanja".

- Često osoba pati zbog jake glavobolje, pojavljuju se migrene.

- Spor metabolizam znači i da je osobi stalno hladno, čak i ako se obuče dobro.

- Jača želja za slatkišima.

Šta usporava metabolizam:

Manjak kalorija - ljudi koji osete da se goje, mahom prelaze na dijete, smanjuju unos kalorija. Telo tada taloži hranljive materije i vitamine, uporavajući metabolizam još više.

Prestanite se ograničavati: pravilno jedite, kuvajte raznoliko, ali izbacite slatkiše i prazne kalorije.

Nedostatak proteina: Uz dovoljan unos proteinskih proizvoda, metabolička stopa raste za 30%, primećuje se toplotni efekat sagorevanja masti i ugljenih hidrata.

Statičan način života: To je problem savremenog čoveka. Previše se vozimo automobilima, autobusima, premalo hodamo, krećemo se... Svaka dijeta bez kretanja, nema smisla. Lekari preporučuju 20 do 40 minuta dnevno za sport.

Hronični nedostatak sna: Ako spavate manje od 7 do 8 sati, telo doživljava stres. Pokušavajući da vrati energiju, potrebno mu je više hrane. U proseku, nenaspavana osoba pojede od 300 do 500 kalorija više. Dnevno spavanje ne popravlja situaciju! Potrebno je noću da spavate duže do 7 sati.

Slatki napici: Telu je potrebna voda, ne sok, kafa ili čaj. Ako često pijete kafu sa šlagom, smutije, sokove, čajeve, vaš metabolizam će se usporiti zbog viška šećera.

Odbijate vežbe snage zbog kardio vežbi: da biste ubrzali metabolizam počnite da jačate mišiće. 10 minuta vežbanja sa tegovima ubrzava metabolizam za 7 %.

Da biste ubrzali metabolizam: promenite ishranu, više se krećite, spavajte duže!