Devojke iskreno o tome zašto su već godinama ''singl''

Do sada ste sigurno imali više puta priliku da pročitate dobre strane singl statusa i zašto treba da zavolite samoću. Ovog puta nećemo da vas ubeđujemo zašto ne morate da žurite kako biste što pre imali status "in a relatonship", već vam donosimo priče iz realnog života i odgovore na pitanja zašto su ove devojke godinama same i zbog čega se ne žure da to i promene.

"Neuzbudljiv i predvidljiv seks""Zabavljam se od svoje 16 godine, sada imam 27 godina i dve ozbiljne veze iza sebe. Nemam ništa protiv veza, baš naprotiv i zahvalna sam na lekcijama koje su me naučili. Ali sam umona od vezivanja i prija mi samoća. Umorna sam da stalno imam skoro isti seksu u 4 različite poze. Sve je predvidljivo, a uzbuđenja je sve manje. Tačnije, umaram samu sebe kada sam u vezi. Želim da upoznam bolje sebe z ovom singl stanju. Već skoro godinu dana uživam u svom statusu i ne planiram skorije da ga menjam, iako postoji osoba koja mi je simpatična. Većina mojih drugarica žudi za tim da se skrase, ali kod mene je skroz drugačija situacija". S. (27)

"Partner mi je umro pre 3 godine""Naravno, to je bio najgori trenutak u mom životu, ali me je iznenadilo koliko brzo su me ljudi ohrabrivali da krenem dalje i nađem srodnu dušu. Kao da je lako prvo oporaviti se od tragedije, a potom zameniti dragu osobu nekom drugom. Prve godine mi je bilo najgore. Sada mi je dosta lakše, ali ne želim da ulazim u veze dok ne budem sigurna da neću gubiti vreme sa nekim. Imala sam najlepšu ljubavnu priču i veoma je teško pristajati na nepto manje".- K. (29)

"Nemam vremena zbog karijere i posla""Kao konsultant, moja karijera upravlja životom. Dešava se da provedem 6 meseci u Londonu, a narednih 6 u nekoj drugoj državi. Da budem iskrena, nije da ne želim da me neko čeka kod kuće kad se vratim s posla, ali jednostavno trenutno nemam vremena. Nije fer da počinjem vezu i da ne mogu tom nekom da se posvetim. Takođe, otežavajuća okolnost je i ta da radim sa muškarcima, a moj partner sigurno ne bi bio presrećan zbog toga, tako da mi singl status potputno odgovara trenutno". M. (30)

"Samohrana sam majka""Pred dve godine imala sam vezu za jednu noć i zatrudnela sam. Kao što sam i očekivala, momak nije želeo da zna ni za mene, a još manje za dete koje sam nosila, ali ipak sam rešila da zadržim bebu. Bilo je trenutaka kada sam se plašila da ću ceo život ostati sama i da niko neće želeti sa mnom ozbiljnu vezu. Međutim, sada sam shvatila da je bolje da budem i sama, nego da moje dete odrasta pored lošeg čoveka. Volim svoju malu porodicu i ako naiđe neko vredan nas, odlično, ako ne, dovoljne smo jedna drugoj" - J. (32)

"Ljubomorna sam (previše)""Pre dve godine završila sam jednu vrlu nezdravu vezu. Nakon što sam išla na terapiju shvatila sam da sam zapravo ja bila veliki problem, tačnije moja bolesna ljubomora, posesivnost i strah od samoće. Sada pokušavam da kontrolišem svoje probleme i naučim da živim sama i sve dok ne uspem u tome ne želim da ulazim u veze i upropastim nekom život". N. (25)