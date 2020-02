RODILA SAM BLIZANCE 14.FEBRUARA 2015. - Pet godina kasnije, na isti dan, DESILO SE ČUDO

Džoana Gregori (40) iz Velsa je na Dan zaljubljenih, 14. februara 2015. godine, na svet donela bliznakinje Lolu i Leksi, a ove 2020. godine na isti dan (14. februar) je na svet donela bliznakinje Evu i Elu.

Ela i Eva su trebale da se rode 7. aprila, sudeći prema prognozama lekara, ali su ipak rođene osam nedelja ranije, tačno na peti rođendan njihove dve starije sestre.

