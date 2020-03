VEČNA DILEMA - Da li žrtvovati dobar stil zarad udobnosti?

U godinama prošlog veka nije bilo moguće modno spajati određene stvari, pravila su bila vrlo precizna, izbor ne tako veliki i greške su bile jasne

Vremena se menjaju, a moda je doživela ozbiljnu transformaciju. Pravila su prestala da postoje.

Da li je dobro što se sve otrglo kontroli i ustaljena pravila u modi više ne važe? Da li nam to daje slobodu da se u javnosti pojavimo baš onako kako želimo i da to niko ne osudi? Nema više dress coda kada se odlazi na posao, na ručak, u pozorište… Možda nas je to malo opustilo i dopustilo da ne brinemo o stilu. Ne znam ni sama šta mi se više dopada. Jedno je sigurno, vreme u kome živimo i vrtoglavo brz način života koji vodimo doveli su nas do toga da se manje opterećujemo svojim stilom već se okrećemo udobnosti i delovima odeće koji će nam dopustiti neometano kretanje, pružiti toplinu i maksimalan komfor.

Upravo je ovo uvod u priču o potpuno stilski neprivlačnim čizmama koje su preplavile svet.

Moon boot kao brend lansirao je ovaj model čizama 70-ih godina prošlog veka kao ski-čizme, tačnije ona obuća koju nosite na planini posle skijanja, dok ste još u zimskom skafanderu. Vrlo jasna namena, njihova udobnost i prilagođenost nepristupačnim terenima brzo ih je načinila popularnim. Toplo, udobno, nepromočivo i lako za hodanje po snegu, ali estetski prihvatljivo samo za takav vid nošenja. Dolazimo do godina kada se sve menja i kada pravila prestaju da važe. Odjednom popularne čizme počinju da se nose u svakodnevnom životu i kombinuju se na različite načine. Postale su toliko aktuelne da su različiti brendovi počeli da kreiraju takve čizme na svoj način i to je postao planetarni trend. Kada su ih ponele Viktorija Bekam i Paris Hilton, bilo je jasno da će taj stil vrlo brzo postati omiljen.

Postavlja se pitanje da li ponekad treba napraviti kompromis sa svojim ličnim stilom i pridružiti se aktuelnom trendu i na koji način možemo i u ovoj obući izgledati lepo? Ili da li uopšte treba žrtvovati stil zarad udobnosti i trenda koji prkosi modnim pravilima? Ako se odlučite da se upustite u ovakav izazov, pokušajte da ne izgledate smešno. Veliki broj brendova danas nudi ovakav ili vrlo sličan model čizama koji će vam pružiti svu toplinu i udobnost, a estetski nisu neprivlačne i koloristički su jednostavne, što će dozvoliti lakše kombinovanje sa ostatkom vašeg outfita.