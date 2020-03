Kada osoba iznenada nestane: Da li znate šta je “Ghosting”?

Saznajte zašto “Ghosting “ toliko boli, i zašto ljudi prekidaju komunikaciju odjednom, bez ikakvog vidljivog razloga.

Kada razmišljamo o bliskim odnosima, skoro uvek zaključujemo da suprotnost ljubavi nije mržnja, već- ravnodušnost, i da ona najviše boli - naročito posle prekida svake komunikacije sa partnerom. U sadašnje moderno vreme “datinga”, razvile su se nove modifikacije ponašanja u vezi, a naročito završetka istih. Jedan od takvih oblika ponašanja se popularno zove “Ghosting”(nestajanje) i označava pojavu da voljena osoba, prijatelj, poznanik, prekida svaki oblik komunikacije i nestaje iz vašeg života odjednom - bez ikakvog objašnjenja. Nema telefonskih poziva, e-mailova, čak ni poruka i nakon više vaših poruka, pozivanja i zahtevanja objašnjenja ovog postupka.

Ova pojava sama po sebi nije novo otkriće, jer su pojedinci oduvek bili skloni bežanju ili nestajanju iz nečijeg života, ali se do pre nekoliko godina ova vrsta ponašanja smatrala retkom, i ljudi koji su ga primenjivali su se, u najmanju ruku, smatrali nekorektnim. U današnjoj kulturi “datinga”, “Ghosting” fenomen je doživelo oko 50% muškaraca i žena, isti taj procenat (50%) svakodnevno primenjuje “ghosting”. Emocionalni efekti ovog ponašanja mogu biti razorni, a posebno štetni za one koji već imaju nisko samopoštovanje.

Zašto osobe iznenada nestaju na ovaj način?

Osobe koje primenjuju ovakvu vrstu “nestajanja” su prvenstveno usmerene na izbegavanje sopstvene emocionalne nelagode i skoro da ne razmišljaju o tome kako se druga osoba oseća. Brojni površni kontakti i veze putem društvenih mreža im daju lažni utisak da i nije toliko strašno tako naprasno otići iz nečijeg života.

Takođe, nespremnost na suočavanje sa odgovornošću prema drugoj osobi, strah od mogućih emocija koje se razvijaju, nespremnost da se ode na korak više u vezi, sklonost ka pasivno-agresivnom ponašanju i slično, su samo neki od načina zašto osobe odluče da naprasno nestanu poput duha.

Kakav je osećaj kad osoba koja ti se sviđa ili je voliš, nestane i prekine komunikaciju?

Mnoge ljude može šokirati osećaj nepoštovanja, iskorišćavanja i razočaranja, zbog osobe koja reši da iznenada prekine svaki kontakt sa njima. Što su duže osobu poznavali, to je traumatičnije. Kada počinjemo da razvijamo emocije prema nekom i verujemo mu, odlazak na ovakav način se doživljava kao velika izdaja. Osobe počnu da sumnjaju u sebe i preispituju svaki postupak, osećaju se kao da ih je neko “udario u stomak” i pobegao. Tužni su i iznevereni što nisu bili “dostojni” ni uobičajenog, “normalnog” raskida.

“Ghosting” predstavlja jedan od najsurovijih oblika mentalnog zlostavljanja koje ljudi mogu doživeti. Ovakav tretman ćutanjem (1) je manevar, najčešće narcisoidnih struktura ličnosti, koje žele da tako izmuče “žrtvu”, obezvrede je i prikažu svoj osećaj moći i superiornosti nad njom. U suštini, ovaj postupak “žrtvu” čini nemoćnom i ostavlja mogućnost beskonačnog postavljanja pitanja ili dobijanja informacija koje bi pomogle da se emocionalno obradi ovo iskustvo. Osobe su “ućutkane” i sprečene da izraze svoje emocije, što je važno za održavanje njihovog samopoštovanja.

Nastaviće se…

1. Williams, C., Richardson, D. Hammock, G., Janit, S. 2012. Perceptions of physical and psychological aggression in close relationships: A review. Aggression and Violent Behavior, 17, (6), p. 489–494.

Autor: Pink.rs