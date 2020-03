Slavne dame diktiraju trendove: Odevni predmet koji treba imati ovog proleća!

Poznata manekenka, primećena je kako šeta svog psa ulicama Njujorka, a tom prilikom, imala je savršen stajling, kao i uvek. Ipak, najviše pažnje privukao je njen dugačak kožni kaput, predivne boje, koji je uz to, sašiven od veganskih materijala.

Naravno, poput njenog kaputa, i ostatak stajlinga zaslužuje sve pohvale. Crne pantalone i bela majica, činile su sasvim opuštenu kombinaciju, pogodnu za dugu šetnju.

Za aktivan dan sa psom, Emili se svakako odlučila za udobne Najki patike, a ceo stajling je upotpunila Versaće sunčanim naočarima, kao i malim alkama.

Baš kao Emili, Hejli Biber zna da ništa ne može proći bez klasične crne kombinacije, pa se zbog toga i odlučila za dugi crni kožni kaput. Kako bi začinila čitavu priču i podigla stil na viši nivo, i ona je imala aksesoar u vidu naočara i alki. I zaista je sve izgledalo perfektno!

it looks like a 90's photoshoot but it's just hailey bieber and justine skye walking on the streets of west hollywood today pic.twitter.com/A9581Vo5bo