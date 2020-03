Trudnice u vanrednom stanju muči samo jedno pitanje: GDE ĆE SE I KAKO PORODITI?! Ovo su SVI odgovori!

Kako vanredno stanje zbog koronavirusa utiče na trudnice, gde i kome mogu da se obrate za pomoć, smeju li da izlaze za vreme policijskog časa i pod kojim uslovima... Donosimo odgovore na sva pitanja u vezi sa trenutnom situacijom u Srbiji,

Vandredno stanje zbog korona virusa proglašeno je u Srbiji u nedelju 15. marta. Promenile su se životne navike svih, ali žene koje su u drugom stanju ova situacija dodatno zabrinjava. Osim brige za zdravlje, javlja se još more pitanja, a mi odgovaramo na najčešće.

PREGLEDI

Da li će Domovi zdravlja primati trudnice na sve redovne preglede i koja će biti procedura?

- Radno vreme svih Domova zdravlja je od 7 do 18 sati. Kako za trudnice, tako i za ostale pacijente obezbeđena su dva odvojena dela ambulante u svakom domu zdravlja. U jednu će ići febrilni pacijenti, oni koji imaju temperaturu, kašalj i druge znake respiratornih infekcija, a u drugu ostali pacijenti koji imaju druge tegobe i potrebe, u koje spadaju i trudnice. Svi Domovi zdravlja su ostavili po nekoliko kontakt telefona na koje mogu da ih zovu i trudnice, ali i drugi pacijenti radi dogovora o pregledu i daljem postupanju pre nego što dođu u samu ustanovu. Svi brojevi telefona su objavljeni na sajtu Ministarstva - naveli su iz Ministarstva zdravlja.

Da li će sekundarne i tercijarne zdravstvene institucije primati trudnice na sve preglede za koje imaju uput?

Direktor GAK „Narodni front“ prof. dr Željko Miković izjavio je da ova ustanova i dalje zbrinjava sve trudnice sa viokorizičnom trudnoćom, a da će se svi pregledi obavljati u zakazanom terminu.

Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“ u Beogradu će i u toku vanrednog stanja zdravstveno zbrinjavati sve trudnice koje imaju visokorizičnu trudnoću, a svi pregledi u okviru prenatalne dijagnostike biće obavljeni u zakazanom terminu.

- U GAK „Narodni front“ se, kao i do sada, zdravstveno zbrinjavaju sve trudnice koje imaju visokorizične trudnoće, sve trudnice koje dolaze radi prenatalne dijagnostike koja se obavlja u određenoj gestaciji, jer se to nikako ne sme, niti može odlagati. Što se tiče trudnica s normalnom trudnoćom, one se prema uobičajenom protokolu kontrolišu u nadležnim domovima zdravlja, kao što je bilo i do sada – potvrdio je dr Miković.

Prema njegovim rečima, sve trudnice kojima su zakazani pregledi u okviru prenatalne dijagnostike, što podrazumeva dabl, tripl test i ekspertske ultrazvučne preglede, treba da dođu na pregled u zakazanom terminu.

- Isto se odnosi i na trudnice koje kontrolišu visokorizičnu trudnoću. Važno je ponovo napomenuti da će u toku vanrednog stanja, svim trudnicama koje dođu u GAK „Narodni front“ biti omogućeno genetsko savetovanje, kao i obavezna prenatalna genetska dijagnostika, a trudnicama sa visokorizičnim trudnoćama i celokupno medicinsko zbrinjavanje – kaže doktor Miković.

Inače, GAK „Narodni front“ i GAK „Višegradska“ određene su da zbrinjavaju trudnice ukoliko postoji sumnja ili je potvrđeno da su zaražene novim korona virusom.

- Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja napravljen je protokol primanja, lečenja i porođaja trudnica s novim korona virusom. U tom protoklolu stoji da ćemo trudnice koje gravitiraju prema Beogradu prihvatati u GAK “Višegradska” i GAK “Narodni front”. Te dve ustanove su određene kao referentne da zbrinu trudnice i da obave porođaj ukoliko imamo sumnjive ili potvrđene slučajeve korona virusa – rekao je direktor GAK "Višegradska" prof. dr Aleksandar Stefanović.

Za portal Pink.rs potvrđeno je da porodilište KBC "Dragiša Mišović" i dalje funkcionise, jer epidemiolozi nisu doneli odluku da se ono zatvori.

Da li će trudnice na preglede morati pod obavezno da dolaze same?

Iz epidemioloških razloga dozvoljeno je samo jednoj osobi da dođe po porodilju s bebom. Deci nije dozvoljen ulazak na kliniku iz epidemioloških razloga.

BOLOVANJE I NADOKNADE

Trudnice, kao i ostali građani, koje su vanredno stanje i nove mere Vlade zatekle na bolovanju, mogu da ostanu na bolovanju narednih mesec dana bez javljanja lekarskoj komisiji. Sve finansijske nadoknade ostaju na snazi kao i pre epidemije.

Proglašenje vanrednog stanja izmenilo je na određeni period deo dosadašnjih propisa. Pojedine odredbe na koje smo međutim, navikli ostaju iste. Ministarka za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović pojašnjava nove mere i daje preporuke trudnicama.

Da li se menja procedura za trudnice i porodilje oko otvaranja odnosno, produženja bolovanja?

- Odluke koje su donete, a koje propisuju mere važe za naše trudnice kao i za ostale građane. Svi oni koji su na bolovanju odlukom lekarske komisije čekaće još mesec dana od termina kada je trebalo da se jave. Praktično, produžava im se automatski bolovanje još mesec. Lekarske komisije donele su odluku da status u kom se trenutno nalaze građani traje još mesec dana, a posle isteka tog vremena od dana donošenja ove odluke uslediće nove preporuke.

Ukoliko međutim, tek treba da izvade bolovanje, javiće se svom izabranom lekaru koji daje uputstvo kome i gde se javljaju. Ne treba da idu u Domove zdravlja, već to mogu da obave telefonski. Pri Domovima zdravlja organizovani su kol centri gde se mogu dobiti dalja upustva, ali i rešenja za pojedinačne specifične situacije.

Šta ukoliko neko želi da zaključi bolovanje?

-Za slučaj da treba da počne radi i pored uputstva Vlade o prolongiranju, takvu odluku trudnica ili građanin ne može doneti sam. Mora da se javi izabranom lekaru.

Šta je sa lekarskim komisijama za one kojima će biti potrebne i kakva će tu biti procedura?

Zdravstveni sistem funkcioniše i izabrani lekari daju uputstva. Preporučujem da se jave telefonski svom izabranom lekaru.

Da li će se išta menjati u pogledu naknada za trudnice i porodilje?

Kada su u pitanju naknade za trudnice, nema promena zbog uvođenja vanrednog stanja, osim što se cela komunikacija umesto preko šaltera obavlja ili elektronski ili preko pošte.

Sve porodilje, nezavisno od toga u kom su random statusu bile pre izbijanja epidemije, imaju potpuno ista prava na jednogodišnje odsustvo zbog nege deteta s finansijskim nadoknadama kao i pre epidemije.

RFZO: Nije menjana procedura otvaranja bolovanja za trudnice

- Trudničko bolovanje otvara izabrani lekar specijalista ginekologije i akušerstva. Savetujemo da trudnica bez odlaska u Dom zdravlja obavesti svog izabranog lekara – ginekologa o otvaranju trudničkog bolovanja (na primer telefonskim putem) - kažu u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO).

- Trudnici kojoj je izabrani lekar već otvorio trudničko bolovanje, bolovanje se produžava automatski bez odlaska na lekarsku komisiju. Bolovanje se produžava za period od tri meseca od dana kada bi trudnica trebalo da se javi lekarskoj komisiji. Ukoliko je period do otvaranja porodiljskog odsustva kraći od tri meseca, trudničko bolovanje se produžava automatski do dana otvaranja porodiljskog odsustva - navode u RFZO.

KRETANJE

Šta ako trudnici treba medicinska pomoć tokom zabrane kretanja? Da li da zove nekoga ili da sama krene u bolnicu?

U odredbama Vlade se jasno navodi da za hitne slučajeve ne važi policijski čas. To važi i za trudnice. Posebno, za trudnice važi da mogu da idu na preglede i u vreme policijskog časa, i to u pratnji maksimalno dve osobe.