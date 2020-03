Poznati frizer za Pink.rs: Izolacija je idealna prilika da se posvetite nezi svoje kose, a evo i kako

Izolacija zbog korona virusa "uskratila" je nežnijem polu odlazak kod frizera, pa tako moraju same da se dovijaju kako bi se negovale. Beogradski frizer Predrag Peđa Božić, donosi nekoliko saveta za sve čitateljke portala Pink.rs

- Uvek možete da vežete rep, bilo da je on visok, konjski ili nizak. Rep vam otvara lice i ističe osmeh i lepotu. Za to vam treba dva minuta, a uvek ćete izgledati uredno i pristojno - otkriva ovaj majstor za sjajan izgled u svakom trenutku, naravno tu su i nekoliko vrsta pletenica koje mozete same isplesti .

Kada je reč o vezanoj kosi bila ona ravna ili upletena, uz pomoć par ukosnica mozete napraviti i punđu koja će izgledati sasvim pristojno.Ipak, naglašava da je izolacija idealan trenutak da negujemo kosu, koja je izmučena i umorna usled svakodnevnog tretiranja i čestog feniranja, kada život teče ustaljenim ritmom.

- Iskoristite ove dane da oporavite kosu u potpunosti. Kokosovo ulje je svima dostupno i pristupačno. Nanesite ga od korena i celu dužinu, natopite lepo i držite što duže. Ako ste u mogućnosti, idealno bi bilo da prespavate sa ovom maskom. Kokosovo ulje se lako ispira, a na kosu deluje magično - kaže Peđa.

On dodaje kako se u ovim danima treba suzdržati feniranja, peglanja i uvijanja kose, jer, kako kaže, svi ti tretmani malo po malo oštećuju dlaku.

- Ako baš želite ravnu kosu, najbolja za to je pljosnata četka. Samo je blago povlačite nadole i sušite kosu, dobićete efekat ravno fenirane kose. Svakako je bolje da imate puštenu kosu, pa je nemojte često vezivati dokste u kući - zaključuje Božić.

Autor: Pink.rs