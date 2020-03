SADA JE VAŽNO DA NAM NAMIRNICE POTRAJU ŠTO DUŽE: Naučite kako da ih čuvate da im produžite ROK TRAJANJA!

Kako ovih dana, što zbog panike, što zbog razumnih mera predostrožnosti kupujemo i više nego inače, korisno je znati kako da sva ta hrana što duže ostane sveža i jestiva...

Trikovi za pravilno skladištenje hrane uvek dobro dođu jer to produžava trajanje namirnicama i sprečava da hranu koju smo kupili na kraju bacimo. Što je živa šteta, bacili smo i taj novac, da ne govorimo o etičnosti bacanja hrane, ekološkom aspektu itd.

1. Maslinovo ulje - Jednom otvoreno, maslinovo ulje može se užegnuti unutar nekoliko meseci. Ako ga ne trošiš u velikim količinama, radije ga kupuj u malim pakovanjima, od pola litre ili 0,75 dl.

2. Sir - Neka diše! Sir treba držati u frižideru, ali i ambalaži koja propušta vazduh, na primer zamotanog u masni papir. Izbegavaj plastičnu foliju, kese, čak i aluminijsku foliju - ubuđaće se ako dugo stoji zamotan. S druge strane, držiš li ga na vazduhu, brže će se stvrdnuti (ako ga dugo ne potrošiš), ali i dalje će biti jestiv - možeš ga naribati na testeninu, tople sendviče i sl.

3. Maslac - Jednostavno ga zamrzni, dobro to podnosi. Neće promeniti i ukus ni teksturu. Znak da ti maslac predugo stoji u frižideru i da ga hitno trebaš zamrznuti: počeo je da menja boju, spolja je postao tamniji nego što je iznutra.

4. Smeđi šećer - Smeđi šećer voli se stvrdnuti i pretvoriti u grudu koju je teško razbiti. Stoga ga treba čuvati u hermetički zatvorenoj posudi, bez pristupa vazduha, a dobar je trik u nju staviti nekoliko kriški jabuke ili čak krišku hleba. Šećer će iz njih upiti.

5. Majonez - Neka stoji u vratima frižidera. Ako je na polici frižidera gde je temperatura niža, masnoće bi se mogle razdvojiti, odnosno na majonezu pojaviti uljasti sloj. U vratima, kažu, može trajati i daleko iza datuma naznačenog na pakovanju.

6. Brašno - Brašno od celovitih žitarica, odnosno integralno brašno treba držati na hladnom jer ima visok udeo masnoća pa se lakše kvari ako ga držiš u špajzu. Drži ga u posudi u koju ne prodire vazduh, u frižideru.

7. Mlevena paprika, čili, kajenski biber - Ove crvene začine drži u frižideru, duže će ostati svež, intenzivnog ukusa i zadržati jarko crvenu boju - toplina i svetlost to uništavaju.

8. Krompir - Mesto na kojem se krompir najbolje čuva je hladno, vlažno, mračno i prozračno. Idealna je temperatura od 5 do 12 °C, no te uslove nema svako. U frižideru ih nije dobro čuvati, a ako ih čuvaš na toplom mestu pobrini se bar da su u mraku da ne proklijaju i da nisu u plastičnoj kesi, moraju disati. Pozelene li, nemoj ih jesti. To je znak da su puni glikoalkaloida od kojih ti može biti zlo.

9. Luk - Luk treba držati na prozračnom mestu, u košari, ne u plastici. Nikad ga nemoj držati pokraj krompira, zbog gasova koje krompir otpušta će brže proklijati. Ako upotrebite samo pola glavice luka, ostatak zamotaj u plastičnu foliju i stavi u frižider.

10. Beli luk - beli luk treba držati u posudi gde je dobra cirkulacija vazduga, ali može se i zamrznuti. Na primer možeš ga naseckati, staviti u malo ulja i zamrznuti kao kockice leda. Kad kuvaš, samo ubaciš tu kockicu u činiju u kojoj pripremaš hranu. Ako ti je to previše posla, očisti režnjeve i zamrzni ih u kesici.

11. Jabuke - Frižider nije idealno mesto za jabuke, duže će ostati sveže držiš li ih na umereno hladnom mestu - podrumu, garaži, negrijanom špajzu. Umotaj svaku pojedinačnu voćku u papir, novinski je dobar, jer će to da spreči da se isušuju i naboraju. I redovito ih pregledavaj, ako se koja pokvarila, upropastiće i ostale. Makni je što pre.

12. Citrusi - Naranče, limuni, grejp duže će ostati sveži u frižideru. Takođe, iscediš li ih i napraviš sok, možeš ga zamrznuti. Sok od limuna požeš zamrznuti u obliku kockica, u kalupu za led - jedna kockica bit će taman porcija za čaj i slično.

13. Zelena salata - Zelena salata brzo uvene, ali evo kako može najduže ostati čvrsta i sveža, čak i više od sedam dana: salatu stavi u zatvorenu plastičnu posudu obloženu s papirnatim papirom. Papir možeš staviti i između glavica salate.