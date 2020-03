Da li ste znali koliko je cink bitan za vaše zdravlje?

Saznajte zašto je veoma važno da svakodnevno unosite cink.

Cink je mineral od vitalnog značaja za naš organizam, pre svega za zdrav imunološki sistem, pravilno sintetizovanje DNK, lečenje prehlada i zarastanje rana. Odgovoran je za niz funkcija u ljudskom telu, i pomaže stimulaciji aktivnosti najmanje 100 različitih enzima. Samo mali unos cinka je neophodan da bi se video njegov efekat. Preporučene dnevne doze cinka su 8-12 mg za žene, i 11-15 mg za muškarce.

Cink se prirodno nalazi u mnogim vrstama hrane, ali je dostupan i kao dijetetski suplement. Nedostatak cinka kod dece može dovesti do prepreka u razvoju, i povećanog rizika od raznih infekcija. Tokom trudnoće i laktacije, ženama su takođe potrebne dodatne količine cinka.

Ovo su neke od najvažnijih prednosti cinka:

1. Cink reguliše jačanje imuniteta.

Prema Evropskom žurnalu imunologije (1), ljudskom telu je potreban cink za aktiviranje specifičnih vrsta limfocita (T-limfocita), koje pomažu organizmu na dva načina:

• kontrolišu i regulišu imunološki odgovor

• napadaju zaražene ili kancerogene ćelije

Stoga, nedostatak cinka može ozbiljno narušiti naš imunološki sistem. Prema studiji objavljenoj u Američkom žurnalu kliničke ishrane (2), osobe sa nedostatkom cinka imaju veću podložnost različitim bakterijama i virusima.

2. Cink pomaže u lečenju dijareje.

Cink može pomoći u smanjenju dijareje. U kliničkoj studiji “Terapijski efekti oralno unetog cinka u akutnoj i perzistentnoj dijareji kod dece zemalja u razvoju” (3) , u cilju povećanja upotrebe cinka kod dece za dijareju, potvrdilo je da je primena cinka bila efikasna u lečenju dijareje, i pomogla u sprečavanju budućih dijareja.

3. Efekat cinka na učenje i pamćenje.

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Torontu i objavljeno u časopisu Neuron (4), otkrilo je da cink ima ključnu ulogu u regulisanju i međusobnoj komunikaciji neurona, i utiče na to kako se čuvaju uspomene, i kako se uči.

4. Uloga cinka u lečenju rana.

Cink igra ulogu u održavanju integriteta i strukture kože. Pacijenti koji imaju hronične rane ili čireve, često imaju smanjen nivo cinka u organizmu. Cink se često koristi lečenje akni ili drugih iritacija kože. Švedska studija (6) koja je analizirala dejstvo cinka u lečenju rana, dala je zaključak da cink može stimulisati zarastanje rana povećavajući novu epitelijalizaciju kože, smanjujući upale i rast bakterija. Stoga se iz ovoga može zaključiti da u ovom slučaju cink deluje i farmakološki.

Nastaviće se…

Autor: Pink.rs