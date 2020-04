Dermatolog savetuje: Posle pranja namažite ruke, isušena koža podložna je infekcijama

Često pranje ruku, dezinfekcija alkoholom, i nošenje rukavica, koje se preporučuje kao jedna od glavih mera zaštite od virusa korona, isušuje kožu. Zato doktorka Gorana Isailović, dermatolog, kaže da bi posle svakog pranja ruke trebalo namazati kremom. U suprotnom isušena koža dovodi do svraba i peckanja, odnosno do pojave kontaktnog iritabilnog dermatitisa koji je idealna podloga za bakterije, viruse i alergije, što može da dovede do ozbiljne upale.

- Čestim pranjem sa kože se uklanja prirodna masnoća i zato dolazi do pojave suvih ruku - kaže dr Isailović. - Ako se ta isušenost zanemaruje vremenom će se pojaviti i svrab, zatim razderotine, pa ruke postaju podložne infekcijama. Da bi se to izbeglo trebalo bi ih mazati emolijantnim kremama, jer one hrane kožu, tako što je zamašćuju. Svaki apotekar znaće da uputi koje su to vrste kremova.Veliki problem u novonastaloj situaciji imaju i oni koji su zbog posla prinuđeni da po nekoliko sati nose rukavice od lateksa.

- To su takozvane hirurške rukavice i nije retkost da su ljudi alergični na lateks - kaže naša sagovornica. - Oni koji ih loše podnose trebalo bi ispod njih da nose pamučne rukavice, koje mogu da se kupe ili da se sašiju. Što se tiče nege za njih je vrlo bitno da rukavice stavljaju na čiste ruke. Prethodno treba da budu oprane i po potrebi namazane kremom, koju koža mora da upije.

Veliku ulogu u pravilnoj nezi ruku i očuvanju zdrave kože imaju i zaštitne kreme.- U dermatologiji mi ih nazivamo barijerne - kaže dr Isailović. - To su, u stvari, sve one kreme koje se koriste protiv ojeda i u sebi mogu da sadrže i cink. One se naročito preporučuju onima koji rade sa hemikalijama ili obavljaju druge poslove zbog kojih su ruke prljave.