Ove stvari žene mrze u krevetu: Ovo ne radite nikako!

Možda ima izuzetaka od pravila, ali ovo su definitivno neki od najomraženijih postupaka muškaraca

Iako možda muškarcima deluju muževno, seksi, mačo i neodoljivo, neke stvari koje muškarci rade u krevetu - žene prosto ne mogu da podnesu! Spisak tih stvari je poduži i na njemu se može naći sve i svašta, ali žene su, ipak, neke stvari izdvojile kao one koje mrze najviše i koje mogu da im pokvare „ceo doživljaj“, da ne kažemo – da im se život zgadi...

Pseće "tehnike" i tako to...

Jedna od stvari koje žene STVARNO mrze i koju smatraju No1 greškom u spavaćoj sobi je kada ih partner poljubi u „dogi“ stilu. „Da li iko normalan voli da mu se nekontrolisano balavi u uvo ili po vratu i licu?! Prosto vam dođe da povratite. Ne znam odakle potreba za time?!“, izjavila je jedna od žena učesnica u ovom ispitivanju, a i ostale su se složile. Muškarci, ukoliko ovo čitate, zaobiđite „tehniku psa“ u širokom luku, poručuju žene

On me ne vidi

Na drugom mestu naomraženijih stvari u krevetu kod žena je to kada imaju osećaj da partner ni ne obraća pažnju na njih i njihovo telo. Osećaj da kada dečko odmah predje na „glavni događaj“, bez predigre, bez pogleda, dodirivanja, žene doživljavaju kao jednu vrstu uvrede i smatraju to veoma neveštim potezom muškarca, ali i iritantnim. Žene su u velikoj većini izjavile da im je predigra podjednako važna koliko i sam čin seksa, tako da je jasno zašto im je ova situacija odbojna do maksimuma.

A, gde sam tu ja?

Među greške u krevetu ubraja se i ta da muškarac previše žuri i ne obraća pažnju na potrebe žene. Dakle, zanima ga samo on i njegov osećaj, dok ga istovremeno ono što žena želi ili joj prija apsolutno ne zanima. Ženama to deluje sebično i detinjasto i veoma lako stvore momentalnu odbojnost prema takvom partneru.

Previše porno filmova

Neki muškarci imaju tendenciju da misle da seks u realnosti treba da izgleda kao onaj koji su gledali u porno filmu. Naravno, ispostavlja se, da on to zaista, zaista – nije! Tako dolazi do grešaka tipa promene poze na svakih par sekundi, nekih „prljavih“ reči koje žena nikako nije očekivala, ali i nekih malih (ili većih) bizarnosti, tvrdi lepši pol. Iskustva žena sa muškarcima sa ovim „problemom“ uglavnom imaju istu definiciju – umislio je da je porno zvezda, i to loša!

Kreni – stani

Jedno od velikih razočaranja za žene su i muškarci koji prosto ne umeju „da pročitaju nagoveštaj“. Zapravo, ne umeju da održe tempo odnosa, pa se onda dešava da ubrzaju onda kad bi trebalo da uspore i obrnuto. Žene tvrde da sam osećaj da muškarcu moraju da objašnjavaju kako, kojim tempom i u kom trenutku treba da rade je nešto zbog čega gube želju za seksom.