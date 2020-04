Otkrivamo: Da li vitamin D ima potpuni efekat bez vitamina K?

Saznajte zašto je upravo dobijanje adekvatnih količina i vitamina D i vitamina K neophodno za vaše zdravlje.

Šta su vitamini D i K?

Vitamin D i vitamin K su esencijalni hranljivi sastojci potrebni našem organizmu, rastvorljivi u mastima. Najčešće se mogu naći u hrani visoke masnoće, a njihova apsorpcija u krvotok se povećava kada se konzumiraju zajedno sa mastima.

Vitamin D se često naziva i "sunčevim vitaminom". Ima ga u masnoj ribi i ribljem ulju, ali se proizvodi i koža kada je izložena suncu.

Jedna od osnovnih funkcija vitamina D je da pospeši apsorpciju kalcijuma, i održava adekvatan nivo kalcijuma u krvi. Nedostatak vitamina D može izazvati gubitak kostiju.

Vitamin K se nalazi u lisnatom zelenom povrću, mahunarkama, kao i u nekim namirnicama iz životinjskog porekla, kao što su žumance, jetra i sir. Neophodan je za zgrušavanje krvi i podstiče nakupljanje kalcijuma u kostima i zubima.

Vitamini D i K rade kao tim

Kada je reč o metabolizmu kalcijuma, vitamini D i K imaju udruženo dejstvo i oba igraju važnu ulogu.

Uloga vitamina D

Jedna od glavnih funkcija vitamina D je održavanje optimalnog nivoa kalcijuma u krvi. Postoje dva načina na koji vitamin D može postići ovaj efekat:

Poboljšanje apsorpcije kalcijuma: Vitamin D povećava apsorpciju kalcijuma iz hrane koju jedete (1).

Uzimanje kalcijuma iz kostiju: Kada ne unosite dovoljno kalcijuma, vitamin D održava nivo u krvi tako što crpi glavnu količinu kalcijuma u telu iz vaših kostiju (2).

Održavanje adekvatnog nivoa kalcijuma u krvi je neophodno. Tokom perioda nedovoljnog unosa kalcijuma, vaše telo nema drugog izbora osim da koristi rezerve kalcijuma u kostima, iako to može izazvati gubitak kostiju i osteoporozu tokom vremena.

Uloga vitamina K

Vitamin D osigurava da su nivoi kalcijuma u krvi dovoljno visoki da zadovolje zahteve vašeg tela. Međutim, vitamin D ne kontroliše u potpunosti gde kalcijum u vašem telu završava. E, tu nastupa vitamin K.

Vitamin K reguliše kalcijum u telu na najmanje dva načina:

Pospešuje kalcifikaciju kostiju: Vitamin K aktivira osteokalcin, protein koji podstiče akumuliranje kalcijuma u kostima i zubima (3).

Smanjuje kalcifikaciju mekih tkiva: Vitamin K aktivira matriks GLA protein, koji sprečava nakupljanje kalcijuma u mekim tkivima, kao što su bubrezi i krvni sudovi (4).

Nastaviće se…

Autor: Pink.rs