Uradi sam dekoraciju i čokoladna jaja - Ovo su ideje kako za malo drugačiji Vaskrs! (FOTO)

Da hat der große Mini letzte Woche gejammert er würde so gern ein Osternest basteln. Als brave Mama durchwühlt man dann Pinterest und andere Seiten für DIE Idee. Hauptsächlich geht es mir dabei um Basteleien die dann die Kinder tatsächlich durchführen können und nicht ich 90% der Arbeit erledigen muss #jetztmalehrlich 😜. Also etwas gefunden, eine ganze Woche selber keine Lust drauf gehabt, und dann schlagt man Freitag Früh voller Elan vor, „Wir könnten doch ein Osternest basteln!!" Worauf dann der große: „neiiiiiiiin!" ruft 😂 #inyourface #fürmehrrealitätaufinstagran ⠀⠀ ⠀ Gebastelt haben wir diese Nester aus Pappmaché trotzdem und sind heute fertig geworden 😅💪🏻