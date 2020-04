Sajt za obdarene muškarce najpopularniji u Britaniji - Evo koliko žena se učlanilo za 7 dana

U vreme pandemije korona virusa, većina ljudi provodi vreme kod kuće, prvenstveno tražeći razne podatke na internetu.

Istraživanje u Velikoj Britaniji je pokazalo jednu neočekivanost, a to je da se za 7 dana skoro 400 žena učlanilo na Big One Dating, dejting sajt gde se mogu pronaći muškarci sa velikim "ponosom", prenosi The Sun.

Dejvid Mins, osnivač ovog portala, ističe da prosečna dužina polnog organa iznosi 20 centimetara, dok je najveća, tvrdi, 28 centimetara.

Žene, kojih se učlanilo tačno 391, imaju izbor od 833 muškarca. Mins napominje da su to uglavnom žene iz grada Šefilda.

Što se tiče učlanjenja muškaraca, uslov je da im polni organ bude najmanje dužine od 14 centimetara.

- Izgleda da je veličina ipak bitna, barem za pojedine dame – smatra Mins i dodaje:

- Insistiramo da se zainteresovani uživo upoznaju tek nakon završetka vanrednog stanja i pandemije koronavirusa.