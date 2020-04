NAPRAVITE SOPSTVENU JUTARNJU RUTINU- PROMENE KOJE PRAVE RAZLIKU!

Ustanovivši vaše slatke, jutarnje rituale, možete mnogo da pomognete vašem zdravlju, a i raspoloženju.

Uvideli smo u prošlom tekstu koliko je planiranje i osmišljavanje jutarnje rutine od velikog značaja. Kako započnete dan može imati veliki uticaj na to kakav će on u celosti da bude, i to je jednostavno činjenica.

Što znači, ukoliko napravite samo male izmene u jutarnjoj rutini, možete da poboljšate ceo dan, a na duge staze i kvalitet života.

Ovo su dalje smernice za lepo i inspirišuće jutro, a zatim i ceo dan:

6. VREME JE ZA MALO ZNOJA

Treniranje od ranog jutra? Da, dobro ste nas čuli. Ali ne brinite, to opet ne mora da bude nešto što iziskuje dva sata i previše napora.

Ponovo, izdvojite nekoliko omiljenih vežbi koje možete raditi rano ujutru. To može biti kombinacija čučnjeva, trbušnjaka, “guštera” i izdržaja.

Ovakav trening kod kuće, može da vam oduzme 15-ak minuta, a daće vam toliko energije za sjajan početak dana. Uz kombinaciju Herbafast lady kapsula nakon toga, efikasno sagorevanje masnih naslaga se ne dovodi u pitanje!

7. VREME JE ZA HLADAN TUŠ

Već vam je hladno na samu pomisao? Verujte nam, jednom kad probate shvatićete zašto biste trebali da uvrstite i ovaj segment u svoju jutarnju rutinu.

Ne mora to da bude ledena voda, ali ne treba ni da bude vruća.

U čemu je tajna zapravo kod hladnog tuša? Dok topla voda uzrokuje da se vaše krvne žile šire i opuštaju, hladan tuš ih budi, što ga čini savršenim za jutro.

8. STIŽEMO I DO ZDRAVOG DORUČKA

Doručak je najvažniji obrok dana!

Ne biste trebali da ga preskočite i neka doručak uvek bude vaš najveći i najzdraviji obrok u danu. Ukoliko tako započnete dan, najverovatnije ćete se dodatno potruditi da i ostali obroci budu zdravi. Zašto kvariti dobar početak dana?

Malo proteina, zdravih masti i puno zdravih složenih ugljenih hidrata – to je naš recept za zdrav doručak.

9. POPIJTE ZELENI SMOOTHIE

U jutarnju rutinu uvrstite sve male zdrave navike koje možete, što ih više primenjujete, veća je šansa da i u toku ostatka dana donosite zdrave odluke i izbore.

Još jedan sjajan dodatak zdravoj jutarnjoj rutini može biti zeleni smoothie (smuti), ili neki zdrav napitak za mršavljenje.

Kombinacija za zeleni smoothie je sledeća:

• avokado

• zelena jabuka

• banana

• kelj

• led

Ako je jako gusto, dodajte malo vode i sve će biti ok.

10. SPAKUJTE NEŠTO ZA ZDRAVU UŽINU

Period između obroka za mnoge može da bude problematičan: osetite potrebu za slatkišima ili vam se jednostavno nešto gricka ili ogladnite i pre ručka.

Tu uskače užina. I zato je važno da uvek imate nešto zdravo kod sebe. To može biti voće, povrće uz dodatak koštunjavih plodova kao što su bademi, indijski orah…

Na ovaj način izbegavate zamku u koju možete da upadnete, a to je utišavanje gladi nekim nezdravim zalogajem.

11. ŠBT U PREVODU ŠETNJA, BICIKL ILI TRČANJE

Gde god treba da budete ujutru, potrudite se da za “transport” koristite svoje noge!

Razumemo, ne možete skockani, u košulji ili potpeticama da trčite na posao, ali se potrudite onda bar da prošetate ili da vozite bicikl.

KAKO IZGLEDA VAŠA JUTARNJA RUTINA?

Da li se pronalazite bar u polovini stavki? Praktikujete li nešto od gore navedenog? Ako je odgovor da! Sjajno! Na pravom ste putu.

A šta ako odgovor ipak nije potvrdan…? Ni to nije problem. Sutra je novi dan i baš on može biti idealan za neki novi početak i promenu. Odluka je na vama!

Autor: Pink.rs