Zašto je nekim osobama jako teško ili nemoguće da poštuju mere distance tokom pandemije virusa Covid-19?

U nastavku saznajte ključne razloge zašto se neki ljudi ponašaju iracionalno i opasno za vreme pandemije.

U prethodnom tekstu smo se pozabavili analizom straha i emocionalnih reakcija ljudi tokom aktuelne pandemije virusa Covid-19, a sada nastavljamo sa konačnim rasvetljavanjem najdubljih razloga usled kojih pojedinci imaju tendenciju praktikovanja opasnog i ugrožavajućeg ponašanja po druge ljude.

Zašto se mnogi ponašaju neracionalno tokom pandemije?

Iako se osoba može ponašati neadekvatno iz sopstvene sebičnosti ili čiste zlobe, kao neki slučajevi u praksi koje smo imali prilike da zapazimo: kod ljudi koji su radili ili se družili, posećivali javna mesta, a znali su da su zaraženi, ipak su prisutni i neki drugi razlozi zbog kojih oni nisu ispoštovali savete o socijalnoj distanci.

To su, pre svega, sledeći stavovi:

1. Ne možete to da shvatite.

Ljudi se sada ubrzano bore da shvate ovaj veliki, složeni problem. Čini se više da smo u nekom akcionom ili horor filmu, a ne u stvarnom životu. Sama nemogućnost shvatanja ove pandemije može dovesti do ignorisanja ili negiranja ukupnog obima i stvarnosti iste, kao jedan od aktuelnih odbrambenih mehanizama.

2. Bavite se poželjnim razmišljanjem.

U digitalnom dobu vam ne treba dugo da pronađete članak koji vam govori šta želite da čujete. Poželjno razmišljanje može dovesti do izjava o, recimo, nekom postupku, koji minimizira ili katastrofira ozbiljnost situacije. Ako imate zabludu da se svet završava, možda ćete imati višak zaliha hrane i potrepština u kući, i iscrpljivanje resursa na uštrb onima kojima su zaista potrebni. Ako imate zabludu da ovaj virus nije opasniji od običnog gripa, rizikujete tako što ćete se družiti i boraviti sa ljudima kao što inače praktikujete.

3. Ne verujete u to.

Vesti u svim medijima su već odavno ispunjene senzacionalističkim pričama. Ako nam se neprestano govori da je naš svet u krizi, vesti možda nećemo uzimati ozbiljno kada nas pokušaju uveriti da je ta kriza drugačija. Možda smo postali (ne)osetljivi na vesti koje najavljuju katastrofu.

4. Zbunjeni ste.

Ne znamo šta da radimo. Ono što smo učinili juče, sledeći smernice, danas se može posmatrati kao loše ili bespotrebno. To dovodi do naučene bespomoćnosti gde možda samo odustajemo od pokušaja da shvatimo kako se pravilno ponašati i umesto toga koristimo svoju intuiciju kao vodič.

Poznavanje ovih razloga može nam pomoći da ih prevaziđemo. Najsigurniji način ponašanja tokom epidemije COVID-19 jeste slušanje saveta lekara. Oni imaju daleko više znanja i podataka, nego što se možemo nadati da ćemo za ovo vreme sami pokušati da pronađemo odgovarajući odgovor. Upravo ovo je vreme za razbijanje one zablude, koja nam govori da smo pametniji od priznatih lekara i stručnjaka koji se celog života time bave- nismo!

Postoji još nešto što ima ogroman uticaj na našu verovatnoću da ostanemo kod kuće: zarazno ponašanje.

Zarazno ponašanje

Prema autorima knjige “Psihijatrija pandemije” , moramo pre svega proučiti zarazu u ponašanju, da bismo potom razumeli naš psihološki i bihejvioralni odgovor na pandemiju. Prema istraživanju spomenutih autora: "Zaraza u ponašanju može da označi, ogleda se i podudara sa stvarnom fizičkom zarazom zarazne bolesti u izbijanju".

Drugim rečima, baš kao što će jedna osoba koja ima COVID-19 verovatno proširiti bolest na dve ili tri druge osobe, isto važi i za ponašanje. Jedna osoba koja odbija društvenu distancu može uticati na dve, tri ili više osoba da učine isto.

To može dovesti do doslovnog prenošenja bolesti između onih koji se socijalno ne distanciraju i može dovesti do šireg „prenošenja“ psihološki pogrešnog ponašanja, za koje je u redu da se nastavi sa životom kao i obično. Ovakva zaraza ponašanja je posebno relevantna u situacijama sa velikim stresom i može stvoriti začarani krug.

Ovaj proces može ići i u obrnutom smeru. Pridržavanje saveta epidemiologa takođe je “zarazno”. Ako ostanemo kod kuće, verovatno ćemo motivisati još par osoba da takođe ostanu kod kuće. Ovako svako od nas može napraviti razliku, ne samo sprečavanjem širenja virusa lokalno, već i potencijalnim uticajem na ljude širom sveta da ostanu kod kuće.

Zaključak: Ostanite kod kuće. Ne dozvolite da vas mozak prevari da pretpostavljate da su ljudi koji se socijalno ne distanciraju u pravu što su sebični. Da bi ubedili druge da ostanu kod kuće, najbolje što možete da uradite je da poštujete pravila i preporuke lekara dok se pandemija ne završi.

Autor: promo