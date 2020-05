Depresija – mit ili istina?

Koje činjenice su istina o depresiji, a koje mit, saznajte upravo sada.

Depresija je vrlo učestala bolest savremenog društva. Odlikuju je osećaj bezvoljnosti, pad životne energije, gubitak osećaja zadovoljstva, tuga, osećaj žalosti i beznađa. Takođe, može biti praćena i poremećajem sna, mišljena i apetita.

Koje su izjave o depresiji mit, a koje istina?

Naporan rad pobeđuje depresiju.

Mit!

Depresija pogađa jednu od šest ljudi tokom života. Jedna od ideja i saveta je da se čovek “baci” na posao kako bi brzo zaboravio na depresiju. Dokazano je da prekomeran rad izaziva “začarano krug” premora.

Stanite. Došlo je vaše vreme da se odmorite!

Muškarci nemaju depresiju!

Mit!

Često se dešava da se stanje depresije se ne uviđa, pa čak i od naših najbližih u okruženju.

Posebno kod muškaraca koji neretko pričaju o svojim osećanjima i ne izgledaju tužno, potišteno. Oni mogu depresiju ispoljavati kroz ljutnju, nemir i razdražljivost.

Antidepresivi!

Mit!

Traženje pomoći ne znači posezati za antidepresivima. Mnoge studije sugerišu da terapija putem razgovora deluje isto na blaguo do umeneru depresiju. Iako vam doktor propiše antidepresive, to neće biti doživotno…

Svako može da ima depresiju.

Istina!

Umetnik ili sportista, stidljiv ili društven, apsolutno svako može razviti depresiju. Depresija se prvi put primećuje posle tinejdžerskog dana, ali epizode depresije se mogu javiti i u kasnijim dobima. Teška životna iskustva mogu prouzrokovati ovo stanje.

Takođe, istina je da se može desiti iznenada.

Ne brinite niste sami…

Depresija se tiho prikrada.

Istina!

Depresija tiho nastupa. Dan se pretvara u izbegavanju posla, škole, društvenih okupljanja sa mišlju da ste preumorni. Stanje distimija tj. osećaj bezosećajnosti može godinama trajati kao uvod u depresivnu epizodu.

Dobra vest: “Terapijom se ovi simptomi mogu se otkloniti u roku od 4-6 nedelja.”

Depresivni ljudi mnogo plaču!

Mit!

Depresivni ljudi retko plaču. Osećaju se “emocionalno prazno” pa nemaju burne reakcije na događaje.

Nećemo sad o tome! Mit!

Pričajte odmah o svojim mislima, da ne bismo zaboravili da delimo osećanja. Tako se nećete osećati usamljeno.

Fizička aktivnost je zapravo lek.

Istina!

Istraživanja pokazuju da umerena fizička aktivnost koja prija pojedincu postiže iste efekte kao lekovi kod blage do umerene depresije.

Depresija se teško leči!

Mit!

Realna slika je da većina pojedinaca koja krene da se uporno “samoleči” reši se vremenom simptome depresije . Naravno primena lekova je neophodna na inicijativu lekara.

Krenimo da zajedno rešavamo “problem”…

Depresija se leči samo lekovima – antidepresivima!

Mit!

Lečenje depresije zavisi od njene faze, tj. koliko je ozbiljna i to procenjuje lekar – psihijatar ili psiholog – psihoterapeut. Često je dovoljna i poželjna i psihoterapija. Kod velikog broja slučaja, posebno kad je u pitanju blaga do umerena depresija, pomoć može biti neki od dodataka ishrani na bazi aminokiseline S-adenozil L-metionin (SAM-e) u kombinaciji sa kompleksom vitamina B. Kombinovanje ovakvog dodatka ishrani i psihoterapije odlična je terapija koja daje odlične rezultatue u prevazilaženju blage do umerene depersije.

Lista “to do” :

Pokreni svoje telo – Pronađi svoju aktivnost koja prija tvom telu. Fizička aktivnost pospešuje lučenje “hormona sreće”.

Zdrava hrana – “Prava” hrana dovodi vase telo u dobro stanje, tek tada telo može da normalno funkcioniše. Dokazano je da nedostatak minerala i vitamina u hrani može pogoršati depresiju. Takođe “fast food” tj. zasićene masne kiseline mogu povećati rizik od depresije. Izbegavajte alkohol, upotreba alkohol izaziva probleme.

Zdrav san – Morate dovoljno i zdravo spavati kako biste “samodizali” raspoloženje. Na taj način ćete bolje započinjati dan. Problemi sa spavanjem su u ovom stanju česti, shodno tome koristite magnezijum, čajeve za dobra san. Kupke od magnezijuma imaju blagotvoran efekat na zdrav san.

Muzikoterapija i aromaterapija – Savremeni pristupi lečenja sve više pokazuju bolji učinak u lečenju!

Kantarion – Ova biljka se preporučuje posebno u postmenopauzalnoj depresiji. Podiže nivo serotonina. Medjutim,preparati na bazi kantariona moraju se koristiti pod oprezom i uz savet farmaceuta, jer imaju mnogobrojne interakcija sa drugim lekovima.

Vitamin sunca! – Dokazano je da depresivni ljudi imaju snižen nivo vitamina D u krvi. Suplementacija vitaminom D je preporučljiva i poželjna.

Razmislite o suplementaciji vitaminima B kompleksa uz SAM-e. S-andenozil metionin je amino-kiselina koja je zadužena za stimulaciju procesa u stvaranju hormona serotonina i dopamina.

U depresiji ljudi imaju sniženu količinu ove amino-kiseline. Na prirodan način možete pomoći sebi i popraviti svoje raspoloženje!

