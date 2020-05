DŽUDI DENČ POMERA GRANICE: Slavna glumica postala je nastarija žena na naslovnici britanskog Voga (FOTO)

Slavna britanska glumica koja ima titulu kraljice, osamdesetpetogodišnja dama Džudi Denč, postala je najstarija žena na naslovnoj strani britanskog Voga.

Džudi Denč je pozirala u cvetnoj košulji i za novo izdanje časopisa priznala da ne planira da se penzioniše ni nakon 60 godina duge karijere.

