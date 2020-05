Hrvatska započinje turističku sezonu 1. juna? Kontrole ulaska u zemlju biće RIGOROZNE, a bez jedne potvrde možete samo nazad!

U Hrvatskoj ove nedelje počinju dogovori o epidemiološkim merama za ugostitelje, hotelijere i privatni smeštaj kako bi tuistička sezona barem delimično mogla da počne 1. juna, piše danas zagrebački Jutarnji list.

Ugostitelji, hotelijeri i predstavnici udruženja privatnog smeštaja će na video-sastancima sa Ministarstvom turizma i Nacionalnim štabom civilne zaštite dogovarati epidemiološke mere sa ciljem da, kako su rekli sagovornici lista i resornog ministarstva, turistička sezona, barem delomično, počne 1. juna, a najkasnije 15. jula.

Ugostitelji su već upozorili da restorane, barove i kafiće neće ni otvoriti 11. maja budu li ti uslovi prestrogi, budu li morali da imaju velike razmake među stolovima i da ugrađuju pleksiglase, jer će samo gomilati gubitke.

Zato su ugostitelji i turistički radnici Hrvatske obrtničke komore tražili da im se dopusti otvaranje i unutrašnjh prostora, prema uzoru na Austriju.

Pozivajući se na svoje informacije, Jutarnji piše da će se najverovatnije za početak ići samo na otvaranje objekata koji imaju terase, kako je i definisano vladinim zaključkom. Inače, sve osobe koje žele da uđu u Hrvatsku od sada će morati da imaju potvrdu da su testirani na koronavirus, a što je rekla direktorka Klinike za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" Alemka Markotić, dodavši da test ne sme biti stariji od 24 časa.

"Samo s tom potvrdom moći će ući u zemlju. To je osiguranje. Test je visoko pouzdan, ali nije 100 posto siguran pa moramo biti oprezni", rekla je Markotićeva.

Isto je potvrdio i direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Krunoslav Capak.

"Mi smo pre dosta vremena došli na meru da oni koji dolaze moraju ići u samoizolaciju na 14 dana. No, pokazalo se da oni koji rade u pograničnom području pitaju da prekinu samoizolaciju i to smo praktikovali neko vreme. No, to se pokazalo komplikovano. Pa smo uveli da mogu doći na 72 sata. Za produženi vikend je ušlo u Hrvatsku nešto više od 2.000 ljudi. Sada će svako morati imati potvrdu da je napravio test na virus i samo pomoću takve potvrde će moći ući u Hrvatsku", rekao je Capak.

Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš ranije je kazao da su osobe koje su ušle u Hrvatsku tokom produženog vikenda ostvarile kontakte i na taj način doprinele širenju zaraze.