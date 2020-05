OPREZ! Ne dopustite da vam promaknu ovi znaci – pokazuju da vas partner vara!

Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

Određena vrsta ponašanja karakteristična je za osobe koje nešto kriju – otkrijte koji znaci odaju da vam je partner neveran.

Partnerski odnosi su kompleksni, često se desi da nam neki gest ili neka sitnica koju naš partner uradi deluju neuobičajeno i da nešto posumnjamo, ali to obično otpišemo i brzo zaboravimo – pogotovo ako se ne ponovi.

Međutim, postoje znakovi koje kada primetite da se dešavaju u kontinuitetu – jasno daju do znanja da se nešto dešava iza vaših leđa. Da li je u pitanju prevara, flert ili prevara u najavi – ne možemo da znamo, ali ono što je sigurno, jeste da ovih pet znakova otvaraju ozbiljnu sumnju da vas je u vezi više od dvoje.

Mobilni telefon razotkriva

Ukoliko primetite da je vaš partner počeo da svuda sa sobom, pa i po stanu, kad ide do kupatila, nosimobilni telefon, to je razlog za sumnju. Takođe, jedan od pokazatelja da nešto krije je ukoliko telefon drži prevrnut, tako da kada stigne poruka niko ne može videti sadržaj ili od koga je. Šifre na telefonu kojih ranije nije bilo, takođe su sumnjive. Osmeh dok čita pristigle poruke, takođe je alarm, pogotovo ako se to ranije nije dešavalo. Unervozi se i daje nesuvisle odgovore kada ga pitate sa kim priča ili se dopisuje, a vidno postaje da nikako ne želi da vi dođete u posed njegovog/njenog telefona.

Šta otkriva njegov/njen automobil?

Iako na prvi pogled ne deluje tako, automobil je mesto gde možete pronaći konkretne „dokaze“, da ne kažemo forenzički tačne, da je neka druga osoba boravila tu. Dakle, ukoliko primetite da je suvozačko sedište podešeno drugačiije nego ranije, a partner vam je rekao da nikoga nije vozio ili ukoliko u automobili pronađete šnalicu za kosu, privezak ili vlas kose druge boje nego što je vaša – mislimo da su stvari tu prilično jasne.

Trudi se oko izgleda više nego inače

Ukoliko primetite da vaš partner odjednom provodi značajno više vremena pred ogledalom, nameštajući frizuru, lickajući se, ukoliko se odjednom „kupa“ u parfemu i po pola sta bira šta će obući, a do tada to nije radio, još jedan je znak „ubunu“. Takođe, nagle odluke o promeni fizičkog izgleda, polazak na trčanje ili u teretanu, takođe mogu biti sumnjive.

Izbegava vas i prestaje da bude intiman/a

Ukoliko primetite da vas partner izbegava, da stalo ima neke nove obaveze zbog kojih će biti dodatno odsutan ili neće prespavati kod kuće, ukoliko i kada je tu nije zainteresovan da priča sa vama, bude u vašoj blizini ili razmenjuje nežnost sa vama, često pod nekim izgovorom da je umoran ili pod stresom, i ako to traje jedan određeni vremenski period, vreme je da se zapitate – zašto se to dešava?

Troši više novca nego inače

Trošenje više novca nego što je uobičajeno ne mora samo po sebi odmah biti siglan da vam je partner neveran, u pitanju mogu biti brojne druge stvari, trenutnog karaktera. Međutim, ukoliko se trošenje novca nastavi duži vremenski period, a on/ona odbija da vam kaže na šta troši dodatni novac ili vidite da vas laže kada pokušava to da vam objasni, znajte da je u pitanju nešto što on nikako ne želi da vi saznate, a najverovatnije je u pitanju druga osoba, pogotovo ako su tome priključeni i neki ili svi primeri ponašanja gore navedeni.