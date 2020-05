NAKON KARANTINA POVEĆAN BROJ ZAHTEVA ZA RAZVOD BRAKA - Evo šta o ovoj pojavi kažu stručnjaci

Vesti o povećanom broju zahteva za razvod braka nakon ukidanja vanrednog stanja stižu iz velikog broja zemalja.

Mr. sc. Tatjana Subotić, klinički psiholog i zamenik direktora Instituta za mentalno zdravlje dr Laza Lazarević, govoreći o ovoj pojavi kaže da je za statistiku potrebno da prođe neko vreme, ali da je definitivno da je pandemija i period karantina na različite načine stavio na ispit porodice.

- U onim situacijama gde su stvari dobre, gde postoji dobra komunikacija i strategije rešavanja problema, kojih je sigurno bilo i pre i nakon, doveli su do poboljšanja - ocenila je Subotić.

Prema njenim rečima, razvod nije nešto što je loše, nekada je to dobra stvar za supružnike.

Subotić je rekla da je više hiljada ljudi pozvalo broj Ministarstva zdravlja i dodala da im je pružen potreban savet.

Ona je ocenila da su ljudi različito reagovali na strah od smrti, kao i da su neki potpuno negirali postojanje epidemije.

Advokat Aleksandar Radivojević govoreći o uticaju karantina na supružnike u Srbiji kaže da će analiza takvog uticaja tek doći na red posle određenog vremena.

- Prilikom razvoda braka poopunjavaju se određeni anketni listići u sudu i upravo će ovakva statistika da odredi da li je bilo više ili manje zahteva za razvod braka - rekao je Radivojević.

Kako dodaje, na osnovu njegovih saznanja, povećao se broj onih koji traže savete.

- Povećao se broj zahteva koji se tiču nasilja u porodici - naglasio je Radivojević i dodao da je kriza koja je nastupila udarila na temelje porodice.

Radivojević smatra da su poljuljane porodice i brakovi koji nisu učvršćeni, to jest u kojima su postojali problemi i nesuglasice.

Podsetimo, pandemija virusa korona uticala je na sve aspekte života, pa se pokazalo da je karantin u Italiji toliko povećao i broj onih koji čekaju na razvod da se oni ne mogu rešiti regularnom procedurom pred sudijom, pa su neki sudovi prešli na onlajn razvod.

Takođe, nakon nekoliko nedelja karantina, 1. marta su matične kancelarije u kineskom gradu Sianu ponovo otvorene, a zaposlene je sačekala gužva. Naime, sastanci koji se odnose na razvod supružnika rezervisani su nedeljama unapred.

Nemački "Bild" preneo je da je sada porasla potražnja za razvodom, a za to se navode dva razloga. Prvi je to što su se nagomilali slučajevi koji zbog karantina u poslednjih nekoliko nedelja nisu mogli da budu rešeni, a drugi to što su parovi tokom karantina provodili mnogo vremena zajedno u skučenom prostoru, gde su izbijali sukobi.