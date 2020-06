Ekskluzivno otkrivamo: Kako probiotici rešavaju borbu dobrih i loših bakterija u našem telu?

I još i ovo: Kako vas probiotik može zaštititi i kako pametno da ga izaberete?

Kada spomenemo bakterije, setimo se uglavnom njihove loše reputacije, ali sa razlogom. Bakterije jesu uzročnici brojnih ozbiljnih bolesti - uključujući upalu pluća (Streptococcus pneumoniae), meningitis (Haemophilus influenzae), streptokokne upale grla (Streptococcus grupa A), trovanje hranom (Escherichia coli i Salmonella), kao i niz drugih infekcija.

Ove “loše” bakterije su razlog zašto temeljno peremo i dezinfikujemo naše ruke, i vodimo računa o higijeni prostorija u kojima boravimo, kuhinje i kupatila posebno, kao i svih drugih mesta gde se klice skupljaju. Ipak, nisu sve bakterije loše. U stvari, naša tela su dom za oko 100 triliona "dobrih" bakterija, od kojih mnoge žive u našem sistemu za varenje. I ne samo da živimo u harmoniji sa ovim korisnim bakterijama, već su one suštinski bitne za naš opstanak.

Dobre bakterije nam pomažu da varimo hranu i apsorbujemo iz nje hranljive materije. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Best Practice & Research Clinical Gastroenterology , korisne bakterije mogu nas zaštititi i od loših bakterija koji uzrokuju bolesti, tako što ih dovode u naš digestivni sistem, proizvodeći kiseline koje inhibiraju njihov rast, i stimulišu imunološki sistem da se bori protiv njih.

Kada se korisne bakterije razmnožavaju i napreduju u našim telima, one deluju kao naši zaštitnici. Ali ponekad rizikujemo populaciju korisnih bakterija. Kada uzimamo antibiotike za lečenje infekcije štetnih bakterija, ubijamo i korisne bakterije. To može uzrokovati neravnotežu bakterija u telu koja može dovesti do dijareje i drugih gastrointestinalnih problema.

Kako su probiotici povezani sa našim zdravljem?

Ideja da određeni tipovi bakterija mogu da poboljšaju naše zdravlje postoji od početka 20. veka, kada je ruski biolog Elie Metchnikoff, dobitnik Nobelove nagrade, prvi put predočio da unošenje bakterija sličnih onima koji žive u telu može dati određene zdravstvene koristi. U današnje vreme na tržištu je dosta probiotika koji sadrže te bakterije.

Takođe mnoge hrane sadrže prijateljske bakterije, kao što su: jogurt, kiseli kupus, pojedine vrste sireva, kefir, kimči, čokolada i druge.

Upotreba probiotika danas prevenira i pomaže u lečenju raznih zdravstvenih stanja, kao što su:

• dijareja (uključujući i dijareju izazvanu antibioticima)

• sindrom nervoznih creva

• ulcerozni kolitis i Crohnova bolest

• karijes, gingivitis i parodontitis

• ekcemi i akne

Danas postoje razni tipovi probiotika, u zavisnosti koje bakterije sadrže.

Saccharomices boulardii, ili S. boulardii, je jedan tip probiotika. Ali postoji jedna velika razlika: to nije vrsta bakterija, već vrsta probiotske kvasnice, tj. gljivice, koja funkcioniše kao probiotik u telu. U poslednjih 30 godina lekari preporučuju najviše ovaj tip probiotika u vezi slučajeva sa dijarejom. S. boulardii takođe pomaže u regulisanju normalnog rada i flore creva, i štiti ih od patogena i drugih stvari koje mogu oštetiti crevnu sluznicu. Takođe pospešuje rad imunog sistema i održava normalnu funkciju sluznice creva.

Šta zapravo radi S. Boulardii?

S. boulardii pomaže u lečenju i sprečavanju brojnih gastrointestinalnih problema, uključujući nekoliko različitih oblika dijareje. Upotreba antibiotika je jedan od najčešćih uzroka dijareje. Antibiotici prepisani u cilju lečenje bakterijske infekcije mogu poremetiti "dobre bakterije" u vašem crevima, i ubijati ih zajedno sa "lošim". Obično dijareja prestaje nakon nekoliko dana, ali u ozbiljnim slučajevimamože dovesti do kolitisa ili Clostridium difficile kolitisa, što zahteva hospitalizaciju. Brojna istraživanja su pokazala da uzimanje probiotika S. Boulardii, uz antibiotike, može smanjiti mogućnost pojave dijareje i ostalih neželjenih stanja.

Takođe, S. boulardii pomaže u sprečavanju i lečenju putničke dijareje , koja obično nastaje kada osoba pije kontaminiranu hranu ili vodu, obično dok je u drugoj zemlji.

S. boulardii takođe može da pomogne u lečenju drugih oboljenja, kao što je netolerancija na laktozu, i čak može imati dobru primenu u lečenju akni, genitalnih infekcija, visokog holesterola, groznica i rana. Takođe poboljšava kvalitet života ljudi sa sindromom iritabilnog creva, kao i Crohnovom bolešću.

