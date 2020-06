Šta ako se zatvore granice dok ste na LETOVANJU U GRČKOJ? Ovo bi morali da znate pre odlaska na letovanje

Granice su otvorene i mnogi se spremaju za more. Dok je prethodnih godina jedina dilema bila izbor destinacije, ove godine dosta je više pitanja. Šta raditi u slučaju vanrednih okolnosti, kada se na primer zatvore granice? Koliko odgovornosti spakovati u kofer?

Da ovaj prilog gledate u januaru, verovatno ništa neobično ne biste uočili. Prazne plaže, ležaljke, smeštaji. Međutim, kadrovi su snimljeni su u sezoni, krajem ovog meseca u Grčkoj.

Turisti pričaju da je sve prazno, što nije uobičajeno, ali da im je to "pozitivno i izvrsno". Zbog takvog osećaja, gde gotovo cela plaža pripada vama, gde ne morate da poranite da biste zauzeli ležaljku i čekate obrok u restoranu, i pojedini turisti iz Srbije pakuju kofere za Grčku, preneo je Javni servis.

Osim Grčke, gde je dozvoljena popunjenost autobusa do 60 posto, bez ograničenja se istim prevozom može na letovanje i u Tursku i Bugarsku. Pasoš, vaučer i ponekad nasumično testiranje putnika, po odluci nadležnih zemlje domaćina.

Jedna agencija u Beogradu već je poslala prve putnike početkom nedelje.

Turska

- Jedna je Turska, Kušadasi, Bodrum, drugo je Tasos i stigli su jutros bez problema. Na granici nema gužve čak nije bilo ni onog nasumičnog testiranja. Vrlo su zadovoljni. Odmah je tu krenula dezinfekcija prtljaga, pultova tako dalje, ali očigledno se vrlo raduju što dolazimo, izgleda da smo prvi gosti u Turskoj - navodi u jednoj prestoničkoj turističkoj agenciji.

Međutim, iako u ovoj agenciji ističu da su oni spremni, nisu uvereni da putnici jesu.

U prilog tome govori i smanjen interesovanje i broj putnika, kao i velika potražnja zamenskih vaučera, koji predviđaju isto putovanje za sledeću godinu.

Prava i obaveze onih koji letuju van Srbije

Oni koji su izabrali da ove godine ipak letuju van Srbije, valjalo bi da se dobro informišu šta su njihova prava, a šta obaveze u slučajevima kao što je zatvaranje granica, proglašenje ponovne epidemije, bolesti.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije - JUTA, Aleksandar Seničić ističe da obaveza organizatora putovanje jeste da organizuje povratak, dakle i u tim izmenjenim vanrednim okolnostima.

- Mi sad ipak pričamo o zemljama koje su nama dostupne na najjednostavniji mogući način drumskim putem. Veći je problem sa ovima koji se nalaze na dalekim destinacijama, kojima je potrebno da organizujete avio prevoz - navodi Seničić.

U tom slučaju, kako dodaje, putnici moraju da znaju kada se leti na takve destinacije, jer u situaciji više sile prestaje obaveza organizatora putovanja da vam organizuje ukoliko je to nemoguće kako je bilo planirano.

Kakva su pravila na plažama u Italiji

Plan je i da se početkom idućeg meseca granice Italije i Španije otvore za turiste iz Srbije.

Međutim, fokus Italijana je na tome kako da oporave ekonomiju, dok neki detaljniji plan kako da postupaju u vanrednim situacijama, za sad nemaju.

Tu se pretežno oslanjaju na konzulate, kaže dopisnica RTS-a iz Milana, Sanja Lučić.

Sicilija

- Ima već jedno mesec dana da su krenuli sa tim da sređuju plaže, kako će plaže izgledati. Prvo je bilo da će biti četiri metra udaljenosti, pa su onda shvatili da je to malo neizvodljivo. Sada je to negde oko metar i po do dva od suncobrana i ležaljke. Dosta su se dobro organizovali i u Liguriji, imaju sada i za Kalabriju i za Siciliju, pozivaju i na Sardiniju - kaže Lučićeva.

Možda ove godine više nego ikada želite da prošetate plažom, a spremnost domaćina da vas dočekaju dodatno vam raspiruje maštu.

Međutim, morate biti svesni da rizik od širenja virusa i dalje postoji i da za svaku nepredviđenu situaciju odgovornost nosite i vi.

Na to računaju i osiguravajuće kuće koje počinju da uvode i polisu za slučaj zaraze kovidom 19.