Umesto na ulju, povrće i meso od sada spremajte na supi - Evo zašto!

Deset puta zdravije, dvadeset puta ukusnije.

Kuvari koji traže zadovoljavajući, ali zdravi način da jedu što više povrća, često to povrće kuvaju i prže na ulju. Iako to donekle ima smisla kada koristite zdrave masti poput maslinovog ulja, to zapravo može biti pogrešan način kuvanja.

Iako je takva metoda dobra tokom kuvanja na niskoj do srednjoj vatri, viši nivo toplote brzo može uzrokovati probleme. Maslinovo i druge vrste ulja počinju da se raspadaju kad se obrađuju na velikoj toploti, što zapravo može biti nezdravo.

Međutim, postoji alternativa koja omogućava povrću da se kuva na većoj temperaturi - i to na zdraviji način. Za sigurnije i zdravije povrće, pokušajte da zamenite ulje za bilo koju supu po vašem izboru. Time ćete otkloniti potencijalne probleme s pregrevanjem ulja.

Kako spremiti povrće na supi?

Da biste povrće spremili na supi, sve što morate da uradite jeste da sipate dovoljno supe da prekrije dno tiganja. Stavite poklopac na vrh i pustite da povrće kuva dok ne omekša. To je zaista neverovatno jednostavna metoda koja čak i ne zahteva mešanje.

Najveća odluka koju ćete morati da donesete jeste koju supu ćete koristiti. Premda možete da iskoristite sve što imate pri ruci, to može da poboljša vaš obrok ako razmišljate o tome kako želite da začinite povrće. Na primer, razmislite o tome kako pileća supa može da poboljša ukus povrća i upotpuni ostatak obroka za razliku od govedine - i obrnuto. Vegetarijanci mogu da koriste supu od povrća.