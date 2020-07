Kakva je čistoća u hotelima? UV lampama testirali sobe, a posle toga su ostali ZATEČENI (VIDEO)

Kako se hoteli počinju ponovno otvarati s obećanjima o poboljšanim protokolima za čišćenje nakon pandemije korona virusa, eksperti iz američke dokumentarne emisije “Inside Edition” stavili su neke od najpoznatijih hotelskih brendova na test.

Na sveopšte zaprepašćenje, ekipa je pronašla dokaze da neki nisu uopšte menjali čaršafe ili brisali površine između smena gostiju. Proverili su stanje u nekoliko hotelskih soba u New Yorku, a pritom su koristili bezopasan i periv sprej kako bi na jastuke, posteljinu i peškire naneli logotip vidljiv samo pod UV svetlom. Pogledajte što su pronašli kada su sutradan došli u kontrolu.

Ni Tramp se nije proslavio

Neki hoteli nisu promenili posteljinu do sledećeg dana, većina njih nije uopšte dezinfikovala daljinske upravljače, a i stolovi su bili loše obrisani. Među hotelima koje su posetili našao se i slavni hotel Donalda Trumpa. Tu su uočili da je osoblje promenilo čaršafe i peškire, ali ne i posteljinu. Takođe, površine u sobi bile su loše i jedva prebrisane.

