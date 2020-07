Da li ASMATIČARI treba da nose maske? Evo šta kaže doktorka Kisić

Kako korona virus napada pluća i jedan od učestalijih simptoma jeste otežano disanje, astmatičarima je cela situacija dodatno otežana.

U nekim zemljama ova grupa pacijenata je izuzeta od nošenja maski, a na tu temu govorila je danas i dr Darija Kisić Tepavčević.

- Efekat nošenja maske jeste da smanji maksimalno rizik od infekcije tako da kod svih osoba koje imaju poteškoće sa disanjem, mora da se limitira sve ono što ugrožava njihovo zdravstveno stanje - rekla je ona.

Kako je istkla, bitno je napomenuti da osobe koje imaju rzličita respiratorna oboljenja spadaju u grupu koju imaju veću verovatnoću za različite komplikacije.

Ona je naglasila da ukoliko dođe do infekcije korona virusom kod astmatičara da je veća verovatnoća za komplikacije koje mogu da nastanu.

- Ako se kaže da ne treba da nose maske ispada kao da nemaju mogućnost zaražavanja, a i te kako imaju. Ako dođe do infekcije veća je verovatnoća da dođe do komplikacija kod osoba koje imaju ovaj poremećaj zdavlja. Treba da limitiraju odlaske u prostore gde je rizično i da maksimalno smanje one prilike gde treba da nose maske - objasnila je dr Kisić Tepevčević.