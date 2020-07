Kad je ljubav na izdisaju: Ovo su jasni znaci koji govore da je vašoj vezi "odzvonilo" i da je razlaz na vidiku!

Svi bismo voleli da ljubav traje zauvek, ali u nekim situacija to se naprosto ne dogodi.

Prema istraživanju koje je obavljeno, jedna od osam osoba se suočila sa problemima u braku ili vezi tokom karantina, piše The Sun.

U Velikoj Britaniji je došlo do porasta zahteva za razvod od 42 posto, a ni ostatak Evrope ne zaostaje previše. Statistika kaže da se broj razvoda se u 21. veku duplirao u odnosu na vek za nama.

Period karantina je na mnoge uticao tako da su, već postojeći problemi sa partnerima, zapravo postali još više naglašeni.

Stručnjaci, međutim tvrde da je teško reći koji od tih problema su bili nerešivi, a kojima je moglo i da se poradi.

Piter Sedington iz Relatea, kompanije koja je sprovela pomenuto istraživanje, kaže da problemi i svađe u karantinu mogu mnogo brže i jače da eskaliraju nego u "normalnim" uslovima.

"Važno je da se izmestite iz te situacije, da prošetate, smirite glavu i vidite da li ćete imati problem sa tim i posle toga", preporučuje on.

"Takođe je važno i da razgovarate o problemima", naglašava.

Ono što je takođe veoma bitno jseu organizovana druženja, takozvani "dejtovi".

"Bitno je da nijedna strana nema strah da li će se drugoj strani ići na dejt. Oboje nakon toga možete da predvidite šta će se dogoditi. Verovatno će doći do seksa. Ako vam to sve predstavlja problem, možda je vreme da potražite pomoć terapeuta", kaže on.

Sedington kaže da je u svemu najvažnija dobra komunikacija.

"Razgovarajte jedno sa drugim i saznajte šta muči vašeg partnera. Nemojte da pravite pretpostavke, slušajte šta vam druga osoba govori", savetuje.

Savetnica za parove, Anet Forster, kaže da su tačke pucanja definitivno bilo koja vrsta psihičkog ili fizičkog zlostavljanja.

Naglašava da postoje četiri vrste ponašanja koje označavaju da bi taj brak/veza mogao da bude u velikim problemima.

"Prvo je kritikovanje, ako vi stalno kritikujete vašeg partnera ili on vas. Zatim ako vas partner ne poštuje ili vređa. Treće je ako partner za sve loše krivi vas, odnosno ako vas ubeđuje da ste vi ta osoba u kojoj je problem, iako je zapravo problem u njemu. Četvrti znak da je možda kraj je ako se vaš partner zatvara i ne želi uopšte da razgovara sa vama o problemima koje imate. Ako stalno napušta svađu besan, bez prilike da napravite kompromis", objašnjava ona.

"Ako počnete da govorite jedno drugom ružne stvari ili da se upuštate u nezdravo ponašanje, kao što je opijanje i slično, to su loši znaci. Naravno, to ne mora da znači da je gotovo, ako ste oboje spremni da poradite na tome. Ali ako jedna osoba odluči da to više ne može da podnese, onda je kraj", zaključila je Sedington.