Znakovi koji će vam sve reći: Ovako se ponaša muškarac koji sa vama želi ozbiljnu vezu, a ne usputnu avanturu!

Ne želite da prerano donosite zaključak o tome da li hoće ozbiljnu vezu?

Razumljivo. Kada u stomaku osećate leptiriće prema nekom, vrlo je verovatno da svoja osećanja projektujete i na datu osobu, odnosno da smatrate da i ona oseća isto, iako baš nije uvek tako. Kako da budete sigurni da su njegova osećanja stvarna i da on hoće ozbiljnu vezu?

Pritom ne mislimo na ono vreme kada vas pozove u 3h ujutro i pita da svrati na maženje na brzaka (Big No No!). Takođe nije ni u pitanju ono vreme kada on mora da "proveri svoj raspored" kako bi u toku nedelje odvojio 5 minuta za vas.

Mislimo na to da je spreman sve da reorganizuje kako bi bio SA VAMA. Osoba koja sa vama ne želi ozbiljnu vezu će vas izvoditi u restoran, na skupa putovanja i u skupe hotele, ali vas nikad neće odvesti na običan roštilj u dvorištu koji organizuje njegov najbolji prijatelj.

Takođe, ukoliko konstantno provodite vreme u zatvorenim prostorima, velika je verovatnoća da mu vi niste jedina opcija, i da želi da izbegne susret sa drugim devojkama sa kojima se uporedo viđa. Muškarac koji želi da provede svoju budućnost sa vama vas nikad neće skrivati i biće srećan što ste kraj njega.

Muškarci su specifični po pitanju mesta koja im se dopadaju. Još su, da kažemo, sebičniji u pogledu deljenja tih mesta sa drugim ljudima. Ako mu je zaista stalo do vas, on će svoja posebna mesta želeti da upotpuni vašim prisustvom.

Vodiće vas na svoje omiljene plaže, na mesta koja je posećivao kao dete i slično. Ako ste vi ta koja uvek planira vaše viđanje i intimne trenutke, takva veza sigurno nema budućnost.

Međutim, ako se u jednakoj meri i on trudi da bude inicijator, i da ne ostavlja sve vama, velike su šanse da mu je stalo da veza sa vama funkcioniše.

Ako vas kad se probudite očekuje poruka za dobro jutro, ako vas iznenadi buketom cveća bez većeg povoda, ako vas poljubi kada se sretnete, a prošlo je svega nekoliko sati od kako ste se rastali, znajte da mu je stalo do vas.