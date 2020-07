Čuveni Putriota nastavlja da sa čitaocima portala Pink.rs deli svoja iskustva sa putovanja po Srbiji. Nakon niza različitih zanimljivih destinacija, ovoga puta posetio je Gradac i Lazarevu Stenu.

Aleksandar Tašić, na Instagramu poznatiji kao Putriota, dosad je obišao čak 40 zemalja sveta, hiljadu gradova, a svoje pratioce na Instagramu, iako je u toku pandemija Kovida-19, i dalje obraduje interesantnom pričom i prelepim predelima. Zbog koronavirusa fokusirao se na našu prelepu Srbiju, a za čitaoce našeg portala opisao je obilazak najčistije reke u Srbiji - reke Gradac.

Nekoliko je mesta u Srbiji koja pružaju raznovrsnost aktivnosti, gde letovanje uključuje kupanje u bistroj reci i njenim virovima, pentranje po šumovitim brdima, osvajanje kanjona, jahanje konja. Vidikovce od kojih zastaje dah, kako vama tako i vašim pratiocima na instagramu. Iz iskustva govorim. Ranč Harmonija se nalazi u blizini grada, ukoliko se dosetite da vam treba gumeni dušek za plažu ili plivajući zamajac, a opet dovoljno daleko i ušuškano da jedino što čujete su zvuci životinja i krošnji, gde dometa nema previše te nije potrebno da po navici gasite telefon tokom odmora. Do pre godinu dana nisam znao da valjevski kraj nudi toliko mnogo. Stoga sam zabeležio sve lokacije na mapi i krenuo da razuverim ne samo svoj mozak, nego i sve one koji veruju da leto u našoj zemlji ne može biti ispunjeno.

Znate li da je reka Gradac najčistija u Srbiji, ali i jedna od najčistijih reka u Evropi, da kada odmaknete malo od Valjeva prema izvoru, možete svakog momenta piti vodu iz nje? Pregršt je malih izvora koji se glavnom toku prikradaju, skrivenih pećina kojih ima oko sedamdeset. Osvajanje kanjona možete započeti u selu Degurić ili pak u samom ranču. Najbolje je opremiti se patikama za vodu, jer staza kroz kanjon preseca reku nemalo puta. Bez brige, dubina tih delova ne prelazi kolena, što ne isključuje oprez jer je Gradac relativno brz. Brzo ćete imati utisak da tumarate divljinom koja nije već na sat i po vremena od Beograda. Zaljubih se u sve nijanse plave i zelene koje su ikada postojale u spektru boja, a ovde ćete biti u prilici da ih vidite do jedne.

Kada se na tren prenete iz ovog sna, zavirite u ranac i izvucite flašicu vode koju možete dopunjavati, nešto za gric, kupaći, foto aparat, svesku da zapišete svoje misli, kesu da za sobom svoje smeće pokupite. Zamišljao sam kako se pentram po beličastim stenama koje se uzdižu iz guste vegetacije, skačem sa istih na lijane koje se sa krošnji spuštaju do vode. Tarzan da budem. Zapravo, na ovakvim mestima možete biti šta god želite jer u vama rasplamsavaju maštu i sve ono što tokom svakodnevnog života potiskujemo. Sjajan je osećaj kada ne razmišljate ni o čemu drugom već o trenutku u kojem se nalazite. Ukoliko aktivno jašete, možete ovu avanturu kroz kanjon doživeti sa svojim četvoronožnim prijateljem!

Da vam predstavim svoj dom tih nekoliko dana. Ranč Harmonija je pre svega poznat jahačima i ljubiteljima konja. Iznova potvrdih sebi koliko te životinje u meni izazivaju strahopoštovanje i divljenje. Iako izgledaju na prvi pogled kao jake individue, brzo se može ostvariti kontakt sa njima, jer većina obožava da se mazi, timari i igra. Ko to još ne voli. Domaćini su pre svega iz ljubavi započeli uzgajanje konja, što se može načuti dok slušate njihove priče. Kao laik zapamtih da su pojedini punokrvni Englezi, da su cenjeni, te da imaju svoje fanove. Saznao sam da nijedan konj nije rođen beo, već da to postane tokom vremena. Saznaćete krdo stvari. Na ranču stanuje devetnaest konja, nekoliko pasa i mačaka, zec, guske i mom uhu nepoznati zvuci iz šume. Imate mogućnost da naučite sve o konjima, iskusite tek ili rekreativno jašete, galopirate na terenu ili pak samo uživate u harmoničnom ambijentu. Bićete zasigurno dobrodošli kao što smo to bili mi.

Na nekih pola sata vožnje od ranča nalazi se novoizgrađena brana i akumulaciono jezero Rovni koje izgleda kao da je oduvek bilo tu. Pogled sa brane je zaista lep, ali za vas sam pripremio nešto ekskluzivnije. Vidikovac za koji još uvek malo ko zna, a sa koga se pruža pogled ništa manje fantastičan od onih na Uvcu ili Tari. Velika stena, ili kako ga meštani zovu - Lazareva stena, dominira visoko nad jezerom. Uprkos tome, uspon do njega nije uopšte zahtevan. Staza kreće iz sela Stubo, kraj seoskog groblja gde možete ostaviti auto, odakle je do vrha potrebno dvadesetak minuta šetnje. Razmišljao sam kako da vam opišem pogled, ali shvatih da je fotografija jedini odgovor, tako da ću prepustiti objektivu da ispriča nedorečeno. Nažalost nismo uspeli da se okupamo u jezeru, iako je želja bila velika dok smo kupače posmatrali sa visine. Ukoliko uskočite u plavetnilo, obavezno mi javite svoj doživljaj! Po povratku na ranč, možete obići manastire Lelić, zadužbinu Vladike Nikolaja čije se mošti i nalaze u njemu, kao i manastir Ćelije čiji nastanak nije poznat ali se vezuje za doba kralja Dragutina koji je ovim krajem vladao od 1282. do 1316. Ove dve svetinje idealno su mesto da predahnete, okrepite se na izvorima, uživate u arhitekturi i prelepim ikonostasima. Kod drugog manastira se možete spustiti do reke i simpatičnog drvenog etno sela. Upravo na tom mestu smo mi prvog dana svoju avanturu kroz kanjon završili. Od ranča do manastira Ćelije nam je bilo potrebno oko sat i po vremena, uz sva stajanja, fotkanja i oduševljenja. Ono što možete ukoliko imate mogućnosti, je da peške uz reku nastavite do njenog izvora. Možda ćemo tokom sledećeg boravka, upravo se pakujem da nastavim dalje. Gde to?

Čitamo se uskoro.

SUMARUM: Lazareva stena pod obavezno! Sprijateljite se sa konjima, spavajte u potpunoj tišini. Maštajte tokom šetnje kroz kanjon reke Gradac. Potrudite se da ta reka ostane najčistija u Srbiji.