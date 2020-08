Građani Srbije mogu bezuslovno da letuju u Turskoj, budući da za ulazak u ovu zemlju nije potreban test, a granice su uveliko otvorene.

Budući da je i Bugarska otvorila granice za tranzitni prevoz, do turskih plaža se može i autobusom.Čarter letovi funkcionišu već mesec dana, tako da srpski turisti ne moraju da brinu o putovanju i mogu da planiraju odmor na jednom od svojih omiljenih letovališta.

Vlasti u Turskoj donele su odluku da ubuduće ne snose troškove lečenja državljana Srbije obolelih od koronavirusa, kazao je za B92.net ambasador Srbije u Turskoj Zoran Marković, koji je dodao da za sada nema nikakvih najava o zatvaranju granica te zemlje za srpske turiste. Turizam bilo gde, pa i u Turskoj, daleko je od onoga na šta smo navikli svih prethodnih godina. "Do sada nije bilo nikakvih problema sa našim turistima u Turskoj, a nadam se da će tako i ostati, naravno, ukoliko se svi budemo pridržavali propisanih mera", kaže Marković.

"Kako izgleda letovanje u doba korone znam samo posredno, iz priča poznanika koji su to sebi priuštili. Ljudi su zadovoljni. Za mesta gde letuju naši ljudi u Turskoj karakterističan je drugačiji koncept od onoga što mladi očekuju i na šta su navikli u npr. Grčkoj ili Španiji. Ovde je zastupljeniji koncept porodičnog, mnogo mirnijeg odmora. Tu nema kafića, diskoteka, promenada i sličnog. A i cene prate taj koncept. Ono na šta je navikla naša omladina, to se može naći ne u Antaliji, već u regionu Bodruma i Izmira. Ne znam da li i ko kod nas nudi takav koncept", kazao je ambasador.

Stanje u Turskoj se ne razlikuje mnogo od drugih zemalja. I tamo, kako kaže, dolazi do porasta potvrđenih novih slučajeva obolevanja, kao posledicu masovnih okupljanja tokom minulih kurban-bajramskih praznika.

"Broj potvrđenih slučajeva se popeo na iznad hiljadu, što je brojka kada se pali alarm, sto je posledično uzrokovalo reakcije vlade. Koliko vidim i Nemačka je ukinula negativnu preporuku za svoje državljane po pitanju odlaska u Tursku, mada je Turska i dalje na negativnim listama većine evropskih zemalja, kao i mi... Kako će izgledati ukupna turistička sezona u Turskoj, rano je ocenjivati. Ona u antalijskoj regiji traje do kraja oktobra. Svakako neće biti ni blizu prethodnih godina", zaključio je Marković podsetivši da su mnogi hoteli otvoreni tek od 1. avgusta.

Po podacima Turskog Ministarstva zdravlja, u Antalijskoj regiji već 2 i po meseca nema zaraženih zvanično.

"Turisti su se okrenuli ka Egiptu i Turskoj, interesovanje raste, naravno da nije kao u sezoni 2019. Turista što se tiče ove godine ima u sve većem broju. Postoje mere u smislu da se mere temperature po hotelima, postoje termalne kamere, svakog dana se dezinfikuju sobe i ceo hotel. Higijena je na maksimumu", kažu iz Udruženja turističkih agencija Srbije .

U restoranima, kako objašnjavaju, postoji i dalje švedsko sto, ali poslužuju konobari zbog poštovanja socijalne distance, a obeležena su i mesta gde gosti mogu da sede.

"Na plažama su ležaljke udaljene na 1,5m od druge, nažalost nema animacije po hotelima jer su zabranjena grupna okupljanja - nema fitnesa, grupnih sportskih aktivnosti a ni žurki", rekli su iz UTAS-a.

Last minute aranžmani ove godine su dvaput jeftiniji nego prošle godine.

Apartman u Kušadasiju može da se nađe za 20 do 30 evra, a cena "all-inclusive" sedmodnevnog letovanja u Antalijskoj, ali i u Egejskoj regiji, kreće od 500 evra, pa do 3.000 evra u luksuznijim hotelima. Takođe, pretragom last minute ponuda možete naći smeštaj u hotelu s pet zvedica u turskom rizortu Side za 630 evra.

Besplatno lečenje samo uz polisu zdravstvenog osiguranja

Građanima koji planiraju da letuju u Turskoj preporučuje se da na ovaj put ne kreću bez polise zdravstvenog osiguranja koja pokriva i lečenje korone, ili potvrde RFZO, kako bi izbegli da lečenje u slučaju bolesti plaćaju iz svog džepa, rekao je direktor Jute Aleksandar Seničić.Takođe on je u razgovoru za naš portal istakao da interesovanje postoji i to dosta veliko, s obzirom na limitiran broj mesta, iako za turističke agencije ceo taj posao sa Turskom i Egiptom ukupno u odnosu na broj putnika od prošle godine čini tek 5 odsto ukupno planiranih putovanja.