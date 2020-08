Kako nam psi pokazuju ljubav: Ako vaš ljubimac radi ovo, beskrajno vas voli!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Kako da sa sigurnošću znamo da li nas naši psi vole? Iako postoje brojna i opsežna istraživanja koja su se bavila ovom tematikom, postoje i mali znakovi koji vam jasno pokazuju šta vaš čupavac oseća prema vama.

1. Vaš pas dolazi da se mazi s vama nakon jela. Nije misterija to da pse najčešće pokreće hrana, ali naučnik Gregori Barns kaže da ono što pas čini posle jela predstavlja nešto vrlo bitno. Stoga, ako se vaš pas odmah nakon obroka poželi maziti, to znači da ste mu jako bitni.

2. Spava li vaš pas s vama? Neki ljudi ne dozvoljavaju spavanje pasa u krevetu u kojima spavaju oni. Ali, to je jednostavan način da prepoznate voli li vas vaš pas i je li vam lojalan. Ako ostaje s vama u krevetu sve vreme dok ste i vi u njemu, vaš vas pas obožava.

3. Uznemiruje li vaš odlazak iz stana vašeg psa? Ako je odgovor potvrdan, to nije dobar znak. To je znak anksioznosti i nepoverenja. Ako vaš pas bez problema odlazi na svoje mesto, to je znak da vam veruje i da vas voli.

4. Raduje li vam se vaš pas kada se vratite kući? Sigurni smo da se svačiji ljubimac obraduje povratku vlasnika u dom. To je očiti znak da ste mu falili i da je jedva čekao da vas ponovno vidi. Uz četiri način na koja možete prepoznati ljubav vašeg psa naglašavamo još jedan način na koji njegovu ljubav možete samo ojačati. Volite i vi njega, svakoga dana sve više i jače, a on će vam tu ljubav vratiti dvostruko!